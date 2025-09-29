Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Bancada de APP no apoyará moción de censura contra Juan José Santiváñez, afirma César Acuña

César Acuña, gobernador de la región La Libertad.
César Acuña, gobernador de la región La Libertad. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

César Acuña afirmó que mantiene la misma postura desde hace dos años, pues aseguró que APP apuesta por la gobernabilidad y la estabilidad del país.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Congreso
00:00 · 01:39

El fundador de Alianza Para El Progreso (APP) y gobernador de La Libertad, César Acuña, insistió este lunes en que la bancada de su partido en el Congreso no apoyará la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santivañez.

Acuña Peralta, remarcó que mantiene la misma respuesta desde hace dos años, pues apuestan por la gobernabilidad y la estabilidad del país.

"Buscamos estabilidad, buscamos gobernabilidad. Somos una bancada sensata. A pocos meses de tener nuevo presidente sería irresponsable censurar a los ministros. Creo que ahorita el Congreso de la República debería dar estabilidad al país", dijo el líder de APP

En medio de una conferencia que brindó al término de la sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, Acuña también se refirió también a las investigaciones del Jurado Especial Electoral en su contra por supuestamente infringir la neutralidad electoral. 

Dicho organismo señala que Acuña incurrió en falta al participar de actividades proselitistas en regiones del norte y sur del país. 

En respuesta, el gobernador de La Libertad pidió que se espere a que ejerza su derecho a la defensa y que sea el órgano electoral el que defina su situación en última instancia.

Sobre su posible renuncia al cargo de gobernador regional en el próximo mes de octubre, con miras a ser candidato presidencia, Acuña sostuvo que esperará hasta el último día pues aún no ha tomado la decisión y tiene mucho que pensar.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?

En las elecciones generales 2026, los peruanos escogeremos a 60 senadores que integrarán la nueva cámara del Congreso, a través una forma de votación inédita en el Perú. ¿Cómo funcionará este proceso y qué implicancias tendrá? Aquí el informe de Karina Valencia, de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
César Acuña APP Juan José Santiváñez

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA