Bancada de APP no apoyará moción de censura contra Juan José Santiváñez, afirma César Acuña

El fundador de Alianza Para El Progreso (APP) y gobernador de La Libertad, César Acuña, insistió este lunes en que la bancada de su partido en el Congreso no apoyará la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santivañez.

Acuña Peralta, remarcó que mantiene la misma respuesta desde hace dos años, pues apuestan por la gobernabilidad y la estabilidad del país.

"Buscamos estabilidad, buscamos gobernabilidad. Somos una bancada sensata. A pocos meses de tener nuevo presidente sería irresponsable censurar a los ministros. Creo que ahorita el Congreso de la República debería dar estabilidad al país", dijo el líder de APP.

En medio de una conferencia que brindó al término de la sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, Acuña también se refirió también a las investigaciones del Jurado Especial Electoral en su contra por supuestamente infringir la neutralidad electoral.

Dicho organismo señala que Acuña incurrió en falta al participar de actividades proselitistas en regiones del norte y sur del país.

En respuesta, el gobernador de La Libertad pidió que se espere a que ejerza su derecho a la defensa y que sea el órgano electoral el que defina su situación en última instancia.

Sobre su posible renuncia al cargo de gobernador regional en el próximo mes de octubre, con miras a ser candidato presidencia, Acuña sostuvo que esperará hasta el último día pues aún no ha tomado la decisión y tiene mucho que pensar.