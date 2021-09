Bancada de Perú Libre exige la renuncia del canciller Óscar Maúrtua y del vicecanciller Luis Enrique Chávez

Casa de Torre Tagle, sede de la cancillería peruana. | Fuente: Andina

La bancada de Perú Libre exigió este miércoles que renuncien a sus cargos el canciller Óscar Maúrtua y el vicecanciller Luis Enrique Chávez, por supuestamente contradecir la postura del presidente Pedro Castillo respecto a las relaciones con Venezuela.

A través de un comunicado, la bancada oficialista recordó que en la víspera el canciller Maúrtua asistió a la "Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso "para responder sobre la reunión sostenida en Ciudad de México entre los presidentes Pedro Castillo Terrones de la República del Perú y Nicolás Maduro Moros de la República Bolivariana de Venezuela",

El grupo parlamentario calificó de tímidas las respuestas del ministro de Relaciones Exteriores ante la comisión del Congreso, luego de que reconociera que la reunión entre Castillo y Maduro "no estuvo prevista" y señalara que "nadie sabía de la asistencia de Nicolás Maduro".

Según Perú Libre, el canciller debió "ratificar la soberanía del Estado peruano y del gobierno del Presidente Castillo, en el establecimiento de relaciones diplomáticas con todos los países del planeta sin discriminación de carácter ideológico ni de otro tipo".

"El Canciller Maúrtua ha mostrado su docilidad y falta de firmeza frente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, tergiversando la realidad y pretendiendo imponer al presidente de la República su agenda política, haciendo notar sus fobias y exclusiones por razones ideológicas que son inaceptables", asevera el comunicado.

Perú Libre lamenta injerencia extranjera

Para la bancada oficialista el caso Venezuela "no admite medias tintas ni declaraciones vacilantes". En el comunicado indica que no basta repetir que "El Perú no ha roto relaciones con Venezuela" y al mismo tiempo reconocer a Carlos Scull, embajador nombrado para el Perú por el liíder opositor venezolano Juan Guaidó.

Al respecto, Perú Libre pide que se retire las credenciales otorgadas a Guaidó como presidente de Venezuela, puesto que "en la actualidad no cuenta con reconocimiento alguno en toda la Comunidad Internacional".

La bancada del partido del Lápiz lamentó que la cancillería permita "la injerencia de países extranjeros en asuntos de política exterior de nuestro país".

Sin precisar el nombre del país autor de la injerencia, Perú Libre señala que la postura del canciller demuestra "una evidente transgresión a la soberanía de la Nación y autonomía de principios rectores de convivencia entre países de América Latina".

Finalmente, el comunicado afirma que el canciller Maurtua "guardó silencio" y demostró una complicidad "elocuente" con "la osadía de su vicecanciller Luis Enrique Chávez de contradecir al presidente Pedro Castillo Terrones, en su decisión de mantener relaciones amistosas y de cooperación" con el gobierno del dictador Nicolás Maduro.

¿Qué dijo el vicecanciller?

El último 20 de septiembre, el vicecanciller Luis Enrique Chávez indicó que el Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela, luego de que el presidente Pedro Castillo señalara en la Cumbre CELAC que el Perú tendrá relaciones con todos los países "sin discriminación".

Ante la consulta de si, específicamente, el Perú no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Juan Guaidó como presidentes, el vicecanciller insistió en su respuesta. "Esa es la posición del Perú. Yo le estoy diciendo cuál es la posición, si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela", dijo.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.