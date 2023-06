Betssy Chávez: congresistas destacaron detención de la exprimera ministra

Betssy Chávez fue detenida este martes en Tacna para cumplir 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión. La intervención contra la exprimera ministra fue motivo de pronunciamientos por parte de congresistas.

Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, consideró que la decisión judicial debe respetarse, pero lamentó la situación que vive la también exparlamentaria pues su participación en el fallido golpe de Estado era muy protagónica.

"Desde el lado humano apena esta situación, pero las conductas impropias e ilícitas son sancionadas de acuerdo a ley. No conozco los detalles del expediente, pero confío en la capacidad de los magistrados de la talla del doctor San Martín y otros con amplia trayectoria. Me imagino que los jueces evalúan cada caso en particular", manifestó en declaraciones a la prensa.

Por su parte, el congresista Jaime Quito (Perú Libre) consideró que contra Betssy Chávez existe una persecución política pues ya habían decidido no dictarle prisión, por lo que señaló no entender la reconsideración.

"Si ya en primera instancia dijeron que no debería darse prisión preventiva, luego señalan lo contrario. Los abogados harán su trabajo y no hay nada más que discutir", aseveró.

Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, sostuvo que la excongresista tendrá que asumir la disposición de la justicia debido a los indicios encontrados por la Fiscalía.

"A mi juicio se abusa mucho de la prisión preventiva. Hemos sufrido en carne propia en el partido, pero siempre se debe enfrentar a lo que pida la justicia. El nivel de distorsión de la realidad (en la izquierda) es enorme", afirmó.

Por último, José Cueto consideró que se esperaba la medida contra Betssy Chávez y afirmó que ella deberá entregar las pruebas que demuestren a los responsables de aquel fallido golpe de Estado que intentó Pedro Castillo.

"Lo que ahora se sabe era la alta influencia que ella tenía sobre el señor Pedro Castillo. Ya el video revelado por la prensa demostró que ha tenido una injerencia directa (en el golpe de Estado) espero que ella recapacite y entregue el resto de información sobre el fallido golpe de Estado", sentenció.

Buscan revertir prisión preventiva

Erwin Siccha, abogado de Betssy Chávez, indicó este martes que recurrirá al Tribunal Constitucional para plantear una demanda en contra de la decisión judicial que dictó prisión preventiva por 18 meses a la exjefa del Gabinete Ministerial por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022.

Según indicó a RPP Noticias, la defensa de Betssy Chávez ya no puede presentar un recurso impugnatorio contra la decisión de la Sala Penal de Investigación Preparatoria, por lo que, al agotar todos los recursos en la vía penal, recurrirán a la sede constitucional.