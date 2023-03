El congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello, manifestó este viernes que los exministros Betssy Chávez y Roberto Sánchez deben ponerse a derecho luego de que la Fiscalía evalúa tomar acciones para ambas personas por el delito de rebelión. En ese sentido, el parlamentario indicó que el video revelado por algunos medios de comunicación sobre lo ocurrido en Palacio de Gobierno el pasado 7 de diciembre servirá como prueba clave.

"Lo que tienen que hacer es cumplir con la justicia y ponerse a derecho y aclarar los temas por los cuales ha sido citado. El video es una prueba más para que el Ministerio Público realice las investigaciones y aclarar los hechos del 7 de diciembre", sostuvo en el programa Sin Vueltas de RPP Noticias.

Tello señaló que la justicia determinará si hay, además de Betssy Chávez y Roberto Sánchez, más responsables del fallido golpe de Estado que intentó Pedro Castillo. Además, recordó que la última reunión con el exmandatario fue en noviembre pasado y que entonces le prometió que no habría ningún intentó de intervenir las instituciones.

"Allí nos confirmó que no iba a ver ninguna vulneración del estado de derecho. En otras palabras, que no iba a cerrar el Congreso y que era un democráta, iba a asistir a la cita del pasado 7 de diciembre, pero se dio otro escenario", recordó el congresista.

Edgar Tello criticó la presentación del ministro del Interior en el Congreso durante su interpelación | Fuente: Andina

Por otro lado, Tello defendió las nuevas interpelaciones contra los ministros del nuevo gobierno que lidera Dina Boluarte y sostuvo que eso debe aclararse por las más de 60 muertes debido a las protestas sociales. Asimismo, consideró que el titular del Mininter no dio ninguna respuesta adecuada en su interpelación y ni siquiera un mea culpa, además consideró que debería renunciar al cargo.

"Para él no ha sucedido nada. Allí no hubo ningún mea culpa ni responsables, investigaciones. Para el ministro no ha ocurrido absolutamente nada. Eso creo que la población se va a indignar. También el caso San Marcos, donde se ha intervenido injustamente a estudiantes", manifestó.

Buscan impedimento de salida a ambos

La Comisión Permanente del Congreso acordó la tarde de este viernes solicitar al Poder Judicial imponer impedimento de salida del país para los congresistas Betssy Chávez y Roberto Sánchez, en el marco de las investigaciones que afrontan ambos por el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

Con 18 votos a favor 3 votos en contra y 0 abstenciones, la Comisión Permanente aprobó el requerimiento que planteó la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, ante el Poder Judicial, debido a la inclusión de ambos excongresistas en el informe final que elaboró dicho grupo de trabajo por la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.