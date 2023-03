Betssy Chávez fue primera ministra de la gestión de Pedro Castillo | Fuente: Andina

Tras la decisión de la parlamentaria Betssy Chávez de suspender el servicio de protección personal, congresistas de diferentes bancadas coincidieron en que dicha situación incrementaba el peligro de entorpecer las investigaciones que se le siguen tanto en el Congreso como en la Fiscalía.

Anteriormente, Chávez Chino había dicho que pidió licencia en el Congreso a raíz de una enfermedad que no precisó. Asimismo, señaló que se encontraba en dirección a un Ministerio, sin explicar de qué cartera ministerial se trataba.

"¿Planea fugarse del país?] No, me estoy yendo al Ministerio (…). Ayer estuve mal de salud, presenté el documento a Oficialía Mayor (del Congreso)", aseveró.

Martha Moyano: "La señora Betssy Chávez tendrá que estar el martes acá"

Al respecto, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, se refirió al caso de Betssy Chávez y mencionó que debería presentarse a los llamados hechos tanto por la Fiscalía de la Nación como por el propio Parlamento.

"La señora Betssy Chávez (...) debe presentarse si es que es requerida por la Fiscalía y si es referida por cualquier estamento del proceso judicial, incluso también en el Congreso", señaló.

"El martes ya hemos sido citados en la (Comisión) Permanente para ver el caso Betssy Chávez y otros ministros más. Todo es procedimental. No podemos acelerar plazos contra el debido proceso porque después nos dicen que estamos vulnerando el debido proceso. Ahora, si ya la señora Betssy Chávez ha dicho que todo lo que se ha dicho ayer sobre su supuesta fuga o que habría prescindido de su seguridad es mentira, la señora Betssy Chávez tendrá que estar el martes acá", agregó.

Enrique Wong: "En el caso de Juan Silva, un día fue suficiente para poder emprender la fuga"

Por su parte, el congresista no agrupado Enrique Wong recordó el caso del exministro Juan Silva, quien luego de prescindir de su seguridad personal pasó a ser prófugo de la justicia hasta la fecha.

"¿El antecedente de Juan Silva cuál fue? Retirar la seguridad, porque todos los de seguridad tienen que reportar a sus superiores qué está haciendo este político. Entonces, lo primero que hizo fue retirar a su seguridad y ya no podía informar dónde se encontraba. Un día fue suficiente para poder emprender la fuga", dijo a la prensa.

"En el caso de Betssy Chávez, por tratarse de una congresista, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que levantar su fuero parlamentario para que pase a la Permanente y luego al pleno. Esto puede hacerse más rápido", enfatizó.

Héctor Ventura: "Es poco creíble que no se fugue del país"

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, se mostró escéptico sobre las declaraciones de Betssy Chávez de no evadir la justicia.

"Es poco creíble (que no se fugue del país) porque los mismos funcionarios de la gestión de Pedro Castillo dijeron lo mismo: Juan Silva, Fray Vásquez. Ellos dijeron que no iban a fugarse y no sabemos dónde están. Todo el trabajo está en manos del ministro del Interior para que no suceda lo mismo", indicó.

Roberto Sánchez: "¿Por qué habría que prescindir del servicio de seguridad?"

Finalmente, el parlamentario Roberto Sánchez precisó que se ha presentado a todas las citaciones que le ha hecho la Fiscalía y no tiene intenciones de salir del país.

"Yo estoy acudiendo a todas las citaciones que me hizo la Fiscalía, he acudido a todas las citaciones que me hizo la Subcomisión, vengo al pleno, a mis reuniones ordinarias, comisiones especiales. Estoy aquí, doy declaraciones y me reafirmo en cada cosa que he declarado", comentó.

"Mi seguridad está acá conmigo, se mueve para todos lados conmigo y así ando más tranquilo y seguro. ¿Por qué habría que prescindir del servicio? Yo estoy trabajando en las funciones que tengo. Eso es lo que corresponde. El día martes es la Comisión Permanente, ya nos han citado, ahí estaré, y he solicitado que los videos sean incorporados. En lo absoluto (saldré del país). Aquí estoy", culminó.