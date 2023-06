Alva niega haber maltratado a Francis Paredes para convecerla de votar a favor de la bicameralidad

La congresista Francis Paredes confirmó que un grupo de parlamentarios, entre ellos María del Carmen Alva, se acercó a su espacio durante la votación por la bicameralidad que, en principio, se debe decidir por la vía del referéndum.

"Perdí todo tipo de noción, llegaron ellos también y yo la entiendo [a María del Carmen Alva], solamente era un voto que faltaba", declaró.

"Yo la entiendo a mi colega y la respeto. Pido a los colegas de Lima que nos entiendan a los congresistas que venimos de regiones y mayor debate para el interior del país. Yo no iba a cambiar el voto porque tengo que dar explicaciones a mi población y fue mi sorpresa que se pusiera en agenda", añadió Paredes.

La legisladora justificó la reacción de los parlamentarios, que se ha vuelto viral en redes sociales, porque "pensaban que tenían los votos" para aprobar la bicameralidad sin la necesidad de un referéndum.

Alva niega agresión

Por otro lado, la congresista María del Carmen Alva señaló que tiene una buena relación con su colega Francis Paredes y que se conversó para convencerla de votar a favor. "Yo no la he jalado. Yo y todo el mundo sabe cómo converso y hablo, yo abrazo a la gente...yo no maltrato a nadie", sostuvo.

"Acá nosotros venimos, nos abrazamos. Sé muy bien cómo me comporto. No es una mala forma de presionar. Yo no falto el respeto, no agrandemos esto, tenemos una muy buena relación", añadió.

En ese sentido, María del Carmen Alva sostuvo que lo ocurrido fue debido a que faltaba un voto para aprobar la bicameralidad y que no se podía perder la votación.

Como se recuerda, el Pleno del Congreso aprobó la noche de este jueves la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Parlamento.

Según indicaron desde su cuenta de Twitter, el texto sustitutorio de los proyectos que proponen restablecer la bicameralidad fue aprobado con 86 votos a favor, 32 en contra y 3 abstenciones.

Sin embargo, precisaron que, al no superar los dos tercios del número legal de congresistas, la reforma constitucional deberá ser ratificada vía referéndum.