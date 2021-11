Ilich López, congresista por Acción Popular | Fuente: RPP

El congresista de Acción Popular, Ilich López, solicitó este miércoles al presidente Pedro Castillo el retiro inmediato del secretario General del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, tras la revelación de chats que lo involucran en presiones a la Sunat para favorecer a empresas de su entorno.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Ilich López, quien presentó una moción para investigar las comunicaciones de Bruno Pacheco, sostuvo que es "lamentable" y "preocupante" lo que viene aconteciendo en el ámbito de la Presidencia de la República.



"Se supone que deben poner en los cargos a personas idóneas en primer término y esos cargos no sean utilizados para este tipo de acciones que laceran, mellan y debilitan la institucionalidad del Gobierno y lógicamente del país. Hay que escoger bien a la gente e inmediatamente ser retirados. El presidente Castillo no sé que está esperando para corregir estas cosas que no deben permitirse de ninguna manera", dijo.



Ilich López consideró que el retiro de Bruno Pacheco debe ser inmediato porque se corre el peligro que las pruebas para beneficiar a una persona o empresa puedan desaparecer.



"Esas comunicaciones son muy peligrosas, en cosas tan sencillas como esa suceden este tipo de casos, imaginemos qué podrían pasar en cosas más importantes como concesiones, inmediatamente debe haber una corrección", insistió.

En contra de delegación de facultades

Debido a la revelación de chat de Bruno Pacheco, Ilich López se mostró en contra de la delegación de facultades extraordinarias al Gobierno por 120 días, para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.



"Lógicamente, el tema de darle facultades en estas condiciones ya estaban difíciles, pero ahora creo que son nulas porque definitivamente con qué confianza se le pueda dar a quienes van a administrar los impuestos, es lamentable", dijo.



De otro lado, Ilich López se mostró a favor de la interpelación del ministro de Educación, Carlos Gallardo, por la filtración de respuestas de la Prueba Única Nacional para el Concurso de Nombramiento 2021.



Asimismo, Ilich López afirmó que se debe hacer cambios en "todas las carteras" de ministerios de una manera planificada. Así, planteó el retiro del ministro de Producción, José Incio, y su relación con el partido de Acción Popular.







