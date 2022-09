Canciller César Landa dice que el discurso de Pedro Castillo en la ONU "no afecta para nada al Congreso"

César Landa acudirá este viernes a la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso | Fuente: Cancillería

El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, aseguró este jueves que el presidente Pedro Castillo tuvo un discurso ante la ONU que en ningún momento atacó al Congreso. Esto pese a las críticas de los parlamentarios sobre las declaraciones que dio el jefe de Estado.

"El discurso que el presidente ha formulado, de acuerdo a los especialistas internacionales que señalé, no afecta para nada al Congreso porque dentro de lo que es el camino de la democracia existen posiciones opuestas y eso es propio de una democracia, pero en la gobernabilidad democrática también existe el respeto a la institucionalidad como el voto popular cuando una autoridad ha sido elegida por el voto y para un periodo determinado. De modo tal que todos estos principios fundamentales son los expresados: que los golpes de estado, sea cual sea su modalidad, son ilegítimos", expresó en "La Rotativa del Aire Noche" de RPP.

César Landa manifestó que este viernes 23 de setiembre acudirá a la Comisión de Relaciones Exteriores, pero reiteró que el presidente dio una posición ponderada sobre el caso de Las Malvinas a favor de Argentina.

"El discurso del presidente Castillo ha sido analizado por expertos que han ponderado y valorado la posición peruana. (...) De acuerdo con la Constitución, las acciones del presidente están reconocidas en el manejo de la política exterior, de modo que la Cancillería tiene la potestad de responder ante las preguntas del Congreso. En ese sentido iré al Parlamento a la Comisión de Relaciones Exteriores para dar cuenta de la política exterior", indicó.

Por otro lado, Landa destacó que el país reciba la próxima Asamblea de la OEA en octubre porque eso significa una confianza por parte de la comunicad internacional.



El Canciller también señaló que la vacancia presidencial no se trata de una "cuestión subjetiva" y que esté en la Constitución no significa que su uso sea el adecuado.

"La vacancia es una figura que ha sido usada como algo extraordinario. Hay que recordar que no es una cuestión subjetiva por número de votos; sino objetiva por muerte, renuncia o no retorno al país en el plazo que da el Congreso. (...) Que esté en la Constitución no implica que su uso sea adecuado", explicó.

Recolectan firmas para interpelación

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) anunció que vienen recolectando firmas en el Parlamento para presentar una moción de interpelación contra el canciller César Landa por las declaraciones del presidente Pedro Castillo ante la ONU. De momento, cuentan con el respaldo de las bancadas de Avanza País, Alianza para el Progreso y congresistas independientes.

"Es responsable de lo que hace el presidente. El presidente tiene sus ministros para servirle de escudo protector y para eso los usa. El ministro le ha presentado esa recomendación, definitivamente no lo ha hecho el presidente, o las personas que se la han hecho, pero el responsable directo es el ministro de Relaciones Exteriores", expresó el parlamentario en declaraciones a la prensa.