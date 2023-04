El parlamentario no agrupado, Carlos Anderson, cuestionó al Gobierno por la creación de la Autoridad Nacional para la Infraestructura, pues consideró que se trata de un maquillaje a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en medio de la crisis que vive el norte del país por las lluvias.

Según consideró en Todo se sabe de RPP Noticias, el país necesita un ministerio de fomento y obras públicas, a fin de que se encargue de todo el ciclo de una obra y no solo la entregue. En ese sentido, criticó que el anuncio de la creación de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción se dé en plena situación de emergencia por lluvias, pues consideró que es una decisión apresurada.

“La verdad es que esta nueva Autoridad Nacional para la Infraestructura es básicamente un maquillaje que ya existe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios por más que le vayan a aumentar algunas cuantas funciones, etc”, dijo.

“Es una solución no óptima en comparación a lo que debería hacerse desde hace mucho tiempo en Perú, crear un ministerio de fomento y obras públicas que realmente vea todo el ciclo, no solamente la ejecución de la infraestructura, la supervise, etc, sino que esté presente desde el diseño mismo de los proyectos de inversión pública, acompañe la ejecución y después haga seguimiento a esa inversión pública”, añadió.

“En medio del diluvio, no tiene sentido, porque distrae esfuerzo, distrae recursos, distrae la atención que debería estar centrada justamente donde está la desgracia y solucionar, darle alivio digamos a las personas que están realmente ahogándose, no solamente por las lluvias, sino por todo lo demás, porque esto ha terminado con la forma de vivir de muchísima gente”, sostuvo.

Cambios en el Gabinete

Asimismo, Anderson consideró que es momento para que la presidenta Dina Boluarte realice cambios en su Gabinete Ministerial, pues este no ha mostrado cualidades políticas ni ejecutivas ante las situaciones de crisis que ha vivido el país en los últimos meses.

“He hecho un llamado hace bastante tiempo a que algo se mueva, porque el statu quo no ayuda a nadie. La señora Boluarte tendría hace rato que haber pensado, ya bueno no quiere renunciar, entonces que por lo menos refresque ese Gabinete que evidentemente muy político no es y muy ejecutivo tampoco”, señaló.

“Pareciera que sí, cuando queda tan claro que quien corrige los temas es el jefe del Gabinete eso desvirtúa el papel de la presidenta y la verdad es que aquí se están cometiendo errores de distinta naturaleza, intervención de ministros en temas en los que no deberían estar interviniendo, errores políticos, no también la sensibilidad de si todos se mojan los pies, por qué me tienen que cargar a mí de manera especial, o sea cosas por el estilo que nuevamente alejan a la ciudadanía de sus autoridades”, indicó.