Carlos Anderson: "El nuevo ministro de Economía está diciendo las cosas correctas"

El congresista no agrupado, Carlos Anderson, señaló que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, está “diciendo las cosas correctas” al comprender “la magnitud del reto” tras reemplazar en el cargo a Alex Contreras.

“El nuevo ministro está diciendo las cosas correctas, seamos realistas las cosas no están como para decir qué fantástico. Él lo ha dicho muy bien, él quisiera tener el 10% de optimismo que tenía el señor Contreras. Punto a favor del señor Arista porque se necesita entender la magnitud del reto”, señaló el legislador en el programa Las cosas como son de RPP.

Asimismo, consideró positivo que el titular del MEF haya dicho “que va a buscar reducir los gastos” porque si tiene “un problema fiscal donde estás gastando mucho más de lo que se ingresa”, entonces “la respuesta no puede ser simplemente subir los impuestos”, sino “tiene que ser también voy a corregir el gasto”.

El también economista afirmó que el gran tema, tanto para el ministro de Economía, como para el responsable de la cartera de Energía y Minas, Rómulo Mucho, será Petroperú.

“El impulso de ambos fue el de no seguir desperdiciando recursos en algo que no tiene arreglo, el mismo señor Mucho lo ha dicho, la deuda de Petroperú es cuatro veces su patrimonio. He visto que últimamente han entrado en una fase de silencio y eso me preocupa”, acotó.

“Yo decía cuánto costaría tener un Programa Nacional de Capacitación para que un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan puedan ser carpinteros o soldadores especializados, costaría seguro un mes de operaciones de Petroperú”, sostuvo.

“Lo que me sorprende es la falta de audacia de quienes tiene hoy en día el control de las cosas públicas”, finalizó.

"Petroperú es una empresa que está quebrada"

Hace unos días, el nuevo ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, afirmó que la estatal Petroperú es una empresa quebrada que requiere de cambios estructurales o de lo contrario su recuperación no será viable.

"Petroperú es una empresa que está quebrado [sic], hay que ser sincero, está quebrado. Y si no hay cambios [...] si no cambiamos la forma de gestionar, de encontrar fórmulas, la recuperación es imposible", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

No obstante, pese a esta perspectiva negativa, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que "baratearlo y regalarlo" no debería ser el camino para seguir respecto a la petrolera estatal, pues se "ha gastado" e invertido en ella.

"Tenemos que recuperar, (hacer) que esté eficiente, en la medida de lo posible. Posiblemente estructuralmente cambiar la administración, la gobernanza de la empresa", afirmó.

Al ser consultado sobre cuánto tiempo podría tomar realizar los cambios administrativos que propone, dijo que "tiene que ser rápido" y que "quizá tome máximo un mes".