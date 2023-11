Carlos Anderson sobre Vicente Romero: "Si uno no está preparado para un cargo no debe aceptarlo"

El congresista no agrupado, Carlos Anderson, criticó la gestión del ministro del Interior, Vicente Romero, quien afronta dos mociones de censura por su presunta “incapacidad técnica y falta de idoneidad para el ejercicio” del cargo y cuyo debate y votación se llevará a cabo este 15 de noviembre durante el pleno del Parlamento.

“Definitivamente el señor Romero es un fracaso. En general, la estrategia del Gobierno, si alguna vez la tuvo en materia de seguridad ciudadana, es un fracaso. Lo vemos en la calle, en la delincuencia común, en el sentimiento en general de inseguridad y en el hecho de que cuatro de cada 10 peruanos dicen haber sido víctimas de algún robo o asalto”, señaló Anderson en el programa Las cosas como son.

A ello, añadió, que la administración del integrante del Gabinete Ministerial se ha visto debilitada al no poder capturar “a figuras políticas como el exministro (Juan) Silva, el sobrino del expresidente Castillo y por supuesto, el prófugo delincuente Vladimir Cerrón”.





Este miércoles se debatirán y votarán mociones de censura contra Mininter | Fuente: RPP

Asimismo, indicó que el llamado ‘Plan Boularte’ tuvo “rasgos de comedia” al anunciarlo “solo porque la gente hablaba del ‘Plan Bukele’".

“Es parte de las razones por las cuales el señor se ha ganado a pulso el repudio de los ciudadanos y el repudio del Congreso de la República”, aseveró.

Asegura que cambio es necesario

Consultado sobre si es el momento adecuado para el país cambiar al ministro del Interior ante una posible censura de Vicente Romero, el legislador y también economista afirmó que “si no tenemos gente más capaz que el señor Romero entonces apaguemos la luz y vayámonos todos. El señor es un fracaso en todo ámbito”.

“Uno no puede improvisar. Si uno no está preparado para un cargo no debe aceptarlo. Tendría que haber tenido una mejor lectura de la situación de inseguridad y tendría que haber llegado con alguna idea de qué cosa puntual hacer para mejorar la situación. No lo hizo nunca”, finalizó.