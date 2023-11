Mociones de censura contra el ministro del Interior se debatirán y votarán mañana en el Congreso

La Junta de Portavoces del Congreso acordó este martes agendar para mañana, 15 de noviembre, el debate y la votación de las dos mociones de censura presentadas contra el ministro del Interior, Vicente Romero.

Según se estableció en la sesión de hoy, el debate de las mociones tendrá un espacio de dos horas "sin interrupciones ni minutos adicionales", tiempo que será distribuido proporcionalmente entre todas las bancadas. Además, se acordó que los congresistas no agrupados tendrán un minuto cada uno para intervenir.

¿Cuál es el fundamento de las mociones de censura?

Como se sabe, se trata de dos mociones de censura presentadas por el titular del Mininter. La primera fue presentada por Perú Libre el último 7 de noviembre, y pide la salida del cargo de Vicente Romero por "su manifiesta incapacidad técnica y falta de idoneidad para el ejercicio" de sus funciones.

En sus fundamentos indica que Romero Fernández habría infringido los artículos 38 y 166 de la Constitución, relacionados al "deber de proteger los intereses nacionales" y "defender el ordenamiento jurídico"; además de la función de la Policía Nacional en "garantizar, mantener y restablecer el orden interno".

"¿Dónde quedó el enorme despliegue policial que se hizo alarde para causar pánico entre la población que ejercía su derecho a la protesta? Lima se ha convertido en un territorio abiertamente en disputa (...) El ministro del Interior es totalmente incapaz de controlar la inseguridad ciudadana imperante, el sicariato, la extorsión y la criminalidad organizada", indica la moción perulibrista.

Además, critica a Vicente Romero por sus respuestas del pliego interpelatorio que afrontó el pasado 11 de octubre, en que indicó que "cuando un transeúnte o en un vehículo deja una cartera o un celular a la vista (...), probablemente, sea una provocación".

Perú Libre presentó una de las dos mociones de censura que afrontará Vicente RomeroFuente: Congreso de la República

Por otro lado, la segunda moción de censura fue presentada el 8 de noviembre, y es suscrita por Fuerza Popular, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Avanza País, Podemos, Acción Popular, Somos Perú, Unidad y Diálogo, Perú Libre, y no agrupados. En ella se pide el retiro del titular del Mininter "por su manifiesta capacidad de liderazgo e idoneidad para el ejercicio del cargo".

En sus fundamentos señala que Vicente Romero "no ha sido eficaz para enfrentar la delincuencia común y organizada en sus diferentes modalidades, así como el narcotráfico o los serios cuestionamientos sobre entidades adscritas a ese sector, por lo que su estrategia de gestión ha demostrado tener muchas falencias y omisiones que ameritan una censura constitucional".

Asimismo, cuestiona que el ministro "no ha podido demostrar un plan estratégico con respecto a la evaluación para la declaratoria de emergencia, que tiene como única consecuencia la afectación al desarrollo económico de diversos rubros comerciales".

Vicente Romero: “No me quita el sueño la censura"

Respecto al tema, el ministro del Interior, en diálogo con RPP, dijo que no le preocupan las dos mociones de censura en su contra, sino "la seguridad del país".

"El tema de la censura no me ha quitado el sueño, con toda honestidad, pero sí me quita el sueño la seguridad del país. Si nosotros no tenemos continuidad en políticas, en estrategias, de planes y diagnósticos estamos llenos, pero lo importante son las líneas de acción que uno debe trabajar día a día. Ahí es el problema”, afirmó.

Asimismo, en una rueda de prensa realizada ayer, Romero Fernández indicó no tener problema en dar un paso al costado en el Mininter.

"Siempre he sido respetuoso de vivir en un país en democracia. El Congreso tiene toda la facultad de poder interpelar, censurar, a cualquier ministro. Bajo esa óptica, siempre he vivido y trabajado por mi país. Si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar, pierda usted cuidado, no tengo ningún problema, pero lo más importante es que se sepa que, actualmente, el país lo que necesita es la unidad nacional", aseguró.