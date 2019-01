Verdadero o Falso | Carlos Tubino: “Se ha estado hablando que [el PL de Ejecución Humanitaria de la Pena] es del congresista Miguel Torres, y no es verdad”

Engañoso

El congresista declaró sobre el proyecto ley para beneficiar a reos mayores de 75 años con la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria, y que podría aplicar al expresidente Alberto Fujimori. Según Tubino: "Se ha estado hablando que (el nuevo proyecto de ley) es del congresista Miguel Torres, y no es verdad, porque he hablado con él y no hay ningún dictamen o proyecto de ley presentado en ese sentido”. Después de revisar documentos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos relacionados al tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.