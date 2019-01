El vocero de la bancada fujimorista dijo que "si hay más gente que no sabe defender su honor y la democracia que esta siendo afectada, que den un paso al costado". | Fuente: RPP Noticias

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino dijo que la situación de los congresistas Rolando Reátegui y Miguel Castro en su bancada, a la que ambos renunciaron este miércoles, "era insostenible", por encontrarse los dos en calidad de testigos protegidos ante la Fiscalía, por el caso de los presuntos aportes ilícitos a la campaña de Keiko Fujimori.

"Es un hecho lamentable, pero era una situación insostenible para el partido que puedan continuar con nosotros", dijo.a RPP Noticias.

Tubino lamentó, en cambio, la renuncia del congresista Glider Ushñahua, elegido por la región Ucayali. "Lamento que se aleje, pues somos de la misma región, pero es su decisión", comentó.

El vocero cargos sus críticas contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien oficializó su renuncia este miércoles luego de anunciarla en la víspera. "Hace tiempo que él estaba buscando aplausos para sí, a costa de 'chancar' a Fuerza Popular, y eso ha ocurrido últimamente", declaró.

Cargamontón

Tubino explicó las renuncias a su bancada como una consecuencia de los ataques que ha recibido el partido. "Acá lo que ha venido sucediendo ha sido un cargamontón sobre Fuerza Popular. No somos blindadores de nadie, no somos corruptos como nos quieren mostrar a la opinión publica, y no lo vamos a seguir permitiendo. Nos vamos a defender así seamos 20 congresistas", declaró.

Afirmó que no le preocupa la salida de más miembros de la bancada que ha pasado de tener 73 congresistas a 56. Y aunque dijo que espera que no haya mas renuncias, indicó que "si las hay, que las haya de una vez".

"Si hay más gente que no sabe defender su honor bajo circunstancias y no defender la democracia que esta siendo tan afectada, pues que den un paso al costado", declaró.