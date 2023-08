Flor Pablo evalúa censura de la Mesa Directiva: "También son responsables de la presidencia de Alejandro Soto"

Congreso Flor Pablo consideró que todos los integrantes de la Mesa Directiva son responsables de la actual polémica en torno a Alejandro Soto

La congresista no agrupada, Flor Pablo, se pronunció en torno a los graves cuestionamientos contra el presidente del Legislativo, Alejandro Soto - contra quien presentó una solicitud para que sea investigado en la Comisión de Ética - y la conformación de dicho grupo de trabajo.

Como se sabe, la Comisión de Ética no pudo instalarse ayer, lunes, debido a que 63 congresistas votaron en contra de que sea integrada por Heidy Juárez, quien fue sancionada por ese grupo de trabajo en la legislatura pasada.

Ante ello, Pablo Medina consideró que, "más allá de que hay personas cuestionables", dicha comisión "es un saludo a la bandera" ya que, pese a admitir denuncias, "se generan las alianzas para no hacer sanciones mínimas".

"Ya no tengo expectativa de quienes conformen esa comisión porque (…), a la hora de la votación, simplemente (hacen) un pacto terrible por cubrirse, por protegerse. Lo que hay que poner en discusión, más allá de la conformación, es que la Comisión de Ética tiene que salir del fuero del Congreso. Los mismos parlamentarios no pueden ser juez y parte", indicó.

"Espero que, por lo menos, para evitar las excusas (...) vayan los congresistas que no tengan procesos ni sanciones en Ética. Se están dilatando los procesos, como uno que yo he solicitado que son las denuncias de contratos de familiares de personas vinculadas con la conviviente del presidente del Congreso", agregó.

Censura a la Mesa Directiva

Debido a los cuestionamientos contra el presidente del Congreso, Flor Pablo consideró que se debe evaluar la censura a toda la Mesa Directiva.

"La Mesa Directiva es responsable también de a quién tenemos por presidente. Esa lista se ha conformado en función de una alianza y, en ella, hay responsabilidades compartidas. No solo es APP, sino toda la alianza que ha permitido que un congresista con tantas denuncias (tenga el cargo). ¿Qué autoridad tiene el presidente del Congreso para plantear algo? Lo beneficia que no se instale la Comisión de Ética", refirió.

"Yo evaluaría también la censura de toda la Mesa Directiva porque todos ellos son responsables de a quién tenemos hoy como titular del Legislativo (...) No podemos tener un personaje como él, con tantas acusaciones, en un cargo tan importante (...) La censura es un mecanismo democrático en esos casos, no solo del presidente, sino de toda la Mesa Directiva", agregó.

"Hice consultorías, pero no mientras era ministra"

Por otro lado, Pablo Medina respondió los cuestionamientos en su contra respecto a que habría hecho consultorías para el sector público, específicamente para la Sunedu, mientras era ministra de Educación.

"Es parte de una campaña de difamación y puras mentiras. Efectivamente, yo trabajo en el Estado hace más de 20 años y en el Minedu he tenido cargos de confianza, CAS, órdenes de servicio, consultorías, etc. En todas esas modalidades de contrato he trabajado porque soy funcionaria pública de carrera y he hecho ello. Jamás, dentro de mis cargos de confianza, he hecho otros servicios", sostuvo.

"Yo he hecho esas consultorías en el año 2017 y yo fui ministra el 2019. No hay superposición, la única posibilidad de hacer un trabajo paralelo en el Estado es cuando se hace docencia. Después no hay otra superposición. En Sunedu jamás he hecho consultorías", indicó.

Además, pidió que se deje de "satanizar" a quienes hacen consultorías para el Estado.

"Ser consultora en el Estado no es cualquier trabajo, es para profesionales con alta especialización y yo lo he hecho (...) Dejemos de satanizar a la gente que hace consultorías en el Estado. Lo que hay que revisar es la calidad de sus productos", puntualizó.