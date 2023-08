Pleno del Congreso rechaza conformación de la comisión de Ética por presencia de Heidy Juarez

El pleno del Congreso rechazó este lunes la conformación de la Comisión de Ética debido a que entre sus miembros se encuentra Heidy Juárez. La parlamentaria fue sancionada por dicho grupo de trabajo por presunto recorte de sueldos a trabajadores.

La relación de integrantes a dicho grupo parlamentario obtuvo 44 votos a favor, 63 en contra y 9 abstenciones. De esta manera, la representación nacional desestimó la propuesta aprobada previamente por el Consejo Directivo.

El congresista Eduardo Salhuana recordó al pleno del Parlamento las críticas que podría generar la presencia de Heidy Juárez porque viene de ser sancionada por la comisión de Ética en la legislatura pasada. Ella recibió una amonestación escrita con multa por un mes del descuento de sus haberes, aunque la sanción inicial era suspensión de 120 días.

Los que estaban en la lista de integrantes a la comisión de Ética son Juan Carlos Lizarzaburu, Rosangella Barbarán y Mery Infantes (Fuerza Popular); Magot Palacios y María Taipe Coronado.(Perú Libre); Cheryl Trigozo y Nelcy Heidinger (APP); Alex Paredes (Bloque Magisterial); Javier Padilla (Renovación Popular); Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) y Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario).

Reportes periodísticos revelaron que Heidy Juárez realizaba presuntos cobros irregulares mensuales a trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión Especial de Cambio Climático bajo su presidencia.

Por otro lado, desde este martes 15 de agosto se instalarán las comisiones ordinarias en el Parlamento y se elegirán a sus respectivas mesas directivas para el periodo legislativo 2023-2024.

La nueva distribución de las mesas directivas se dio tras una reconsideración a la votación efectuada la semana anterior, debida a renuncia de siete congresistas de la bancada de Acción Popular por la presencia de Darwin Espinoza como vocero.



Señala ser perseguida política

La congresista Heidy Juárez consideró en mayo pasado injusto que se le considere como una parlamentaria "mocha sueldo" y que es víctima de una persecución política, pues ha negado en varias oportunidades que haya recortado salarios a cuatro trabajadores de su despacho. En ese sentido, aseguró que estas personas siguen sin presentarse a declarar por su denuncia.

"La población se está dando cuenta que esto es una persecución política. Yo puedo establecer que desde un primer momento di la cara, yo no me he escondido, he negado rotundamente los hechos que se señalaron. Hay un informe en la Comisión de Ética que todo está en suposiciones", manifestó en el programa Sin vueltas de RPP.