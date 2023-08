Caso Mila: decano del CMP dice que Jorge Montoya "está mal asesorado" por pedir información médica

Congreso El decano del CMP indicó que el acto médico es privado entre el doctor y el paciente

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, consideró que el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, fue "mal asesorado" al solicitar al ministro de Salud información en torno al procedimiento médico aplicado a 'Mila', la menor que accedió, el último sábado, al procedimiento de "interrupción voluntaria por indicación terapéutica".

"Seguramente, el congresista, como es militar, ha estado mal asesorado y ha querido pedir una información. Entendemos que es por desconocimiento", indicó.

Urquizo Aréstegui reiteró lo que dijo ayer a RPP Noticias cuando sostuvo que el pedido de Montoya Manrique va en contra de lo establecido por la Ley General de Salud y el Código de Ética del CMP en torno a la reserva del acto médico.

"Hay una Ley General de Salud, hay un nuevo Código de Ética del Colegio Médico (…) que indica que el acto médico es entre el médico y el paciente. Solo hay 3 casos en que se puede conocer la historia clínica: que autorice el paciente o el Poder Judicial y para investigación (fiscal)", explicó.

"Si eso no se cumple, nadie tiene acceso. Nadie tiene derecho a solicitar la historia clínica, ni el presidente de la república", remarcó.

Vale resaltar que el parlamentario de Renovación Popular solicitó "información detallada" a través de 14 preguntas dirigidas al titular del Minsa respecto a "las decisiones médicas" tomadas "en relación con el embarazo de la niña", las "causas clínicas para determinar el aborto terapéutico", "el procedimiento específico usado para practicar el aborto", la "causal de riesgo grave y permanente que se adujo para justificar el procedimiento", entre otras.

No obstante, el día de hoy, a través de Twitter, reiteró su solicitud de información argumentando que la hacía en la "búsqueda de respuestas y claridad".

"Esta semana elevé un oficio al Minsa, solicitando información crucial sobre el reciente caso Mila. La transparencia es fundamental para el progreso", señaló.

"La menor y su familia deben quedarse en Lima"

Por otro lado, el decano del CMP consideró que Mila, además del correspondiente tratamiento médico, debe llevar un tratamiento en salud mental considerando que fue víctima de abuso sexual. Ese proceso, según indicó, debe también alcanzar a su familia.

"El Estado debe proteger a la niña en salud mental. Hay que recordar que el suicidio de las niñas violadas es el cuarto indicador a nivel mundial. La salud mental de ella es a largo plazo, está entrando a la pubertad y necesita mucho apoyo. La madre es analfabeta por lo que se debe proteger también a la familia", señaló.

"La salud mental no se resuelve en un mes o un año, sino a largo plazo. Y no solo ella sino toda la familia, los hermanos, la mamá. Ellos no podrían regresar (a Loreto) porque sería exponer a la familia. Estamos hablando de prevención", agregó.

En ese sentido, consideró que lo mejor era que la menor y sus familiares se queden en Lima bajo protección del Estado.

"El Estado debe tomar una decisión: protegerla; y la mejor protección es que se quede en Lima donde tenemos psiquiatras infantiles, establecimientos especializados. Pero no solo la niña, sino toda la familia porque estarían expuestos al padrastro y, probablemente, en Iquitos ya saben de quién se trata", sostuvo.

"¿Cómo va a crecer esa niña, cómo va a desarrollarse, cómo va a hacer su proyecto de vida? El Estado debe responder, es su obligación y eso pedimos a las autoridades del Minsa, del MIMP, de todos los sectores", puntualizó.