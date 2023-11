Fiscalía inició investigación preliminar contra la congresista Cheryl Trigozo por presunto peculado doloso

La Fiscalía dispuso este viernes iniciar investigación preliminar contra la congresista Cheryl Trigozo Reátegui (Alianza Para el Progreso), y Leifer Carrión Melitón como presuntos autora y cómplice, respectivamente, del delito de peculado doloso en agravio del Estado.

Según informó el Ministerio Público, la investigación se realiza debido a que la parlamentaria habría utilizado al trabajador de su despacho congresal para gestionar contratos artísticos de la agrupación Sonido 2000 en horario laboral del Congreso. Gracias a estas gestiones se pactaron presentaciones musicales en diversas ciudades del país.

El reportaje periodístico de El Foco reveló que el asesor principal del despacho congresal de Cheryl Trigozo Reátegui habría fungido como mánager de la agrupación de cumbia “Sonido 2000”, donde la parlamentaria es vocalista. Tras esto, fue la Procuraduría quien solicitó el inicio de diligencias preliminares, algo que el Ministerio Público finalmente accedió.

La investigación se realiza debido a que la parlamentaria Trigozo Reátegui habría utilizado al trabajador de su despacho congresal Carrión Melitón, para gestionar contratos artísticos de la agrupación Sonido 2000 en horario laboral del Congreso de la República. (2/2) — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 18, 2023

Rechaza acusaciones

La legisladora dio unas declaraciones a RPP una vez se conociera el reportaje y aseguró no haber faltado a alguna comisión o pleno del Parlamento debido a estas actividades artísticas.

"Si me investigan sería prudente que me inviten [a la Comisión de Ética]. Yo no tengo ningún problema de poder sustentarlo. No falté, porque justamente viajé un día lunes y no sesionaron en Cultura. Fue hace dos años si mal no recuerdo y no me ausenté de ningún almuerzo, no falto a ningún pleno ni a mis trabajos", declaró Trigozo.

Trigozo rechazó también que el asesor principal de su despacho congresal haya fungido como mánager de la agrupación. Ella indicó que esta persona es un funcionario 'multifunciones'.

"No es de todos los fines de semana. La mánager y dueña de la agrupación es la señora Mari Reátegui Alvarado, ella es mi mamá. Él (Miguel Carrión) trabaja desde hace muchos años conmigo, es mi asistente, que me acompañe no tiene nada de malo. Es mi asistente, mi conductor personal. Recibe un sueldo del Parlamento, pero es multifunciones, es un auxiliar. Él no es un asesor", precisó.