Oficial Mayor del Congreso señala que conoció a Jorge Torres Saravia el 2023 y no hace más de tres años

Judiciales El Oficial Mayor del Congreso Giovanni Forno Flórez afirmó que conoce a Jorge torres Saravia desde el 2023

El Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, aseguró que conoció al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, en el 2023 y no hace tres años y medio como este último afirmaba.

Fue este jueves, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que Forno Flores negó que haya conocido a Torres Saravia años atrás, precisando, además, que recién lo vio cuando fue a saludarlo a su despacho tras haber sido designado jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

“Yo no conozco al señor Jorge Torres Saravia y si él ha dicho eso, no sé por qué lo hace, pero yo no lo conozco hace tres años y medio (como él dice). Yo lo he conocido en noviembre de 2023. Luego de nombrarlo jefe, se presentó a mi oficina para saludarme y para agradecerme el nombramiento y ponerse a disposición respecto del trabajo que debía realizar como jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Eso ha sido en agosto de 2023", declaró el funcionario.

En ese sentido, Giovanni Forno Flórez también descartó conocer las denuncias expuestas contra Jorge Torres Saravia en Fiscalía por presunta explotación sexual dentro del Palacio Legislativo. “Los incidentes que se señalan, y que creo que en algunos medios periodísticos han dado cuenta respecto a temas policiales, son temas que yo he conocido recién ahora”, aclaró.

Seguidamente, recalcó que en el legajo de Torres Saravia no figuran antecedentes policiales. “Los documentos que obran en el legajo del señor Torres Saravia, que pueden conocer los congresistas con la fecha correspondiente y que también incluso figuran de la misma manera, no hay ningún antecedente policial que registre el señor Torres Saravia”, sostuvo.

Jorge Torres Saravia acudió a la Comisión de Fiscalización junto a su abogado Benji Espinoza. | Fuente: Congreso

Jorge Torres Saravia respondió ante la Comisión de Fiscalización

Jorge Torres Saravia se presentó este jueves ante la Comisión de Fiscalización para responder sobre una presunta red de prostitución en la entidad y sobre la muerte de Andrea Vidal, una abogada que laboró en su despacho y que fue acribillada por sicarios semanas atrás mientras se dirigía a su casa en La Victoria.

El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien fue a la citación del Parlamento con su abogado Benji Espinoza, rechazó las imputaciones que lo vinculan también con la muerte de Vidal Gómez. "Con respecto a las imputaciones (...) las rechazo. Es un absurdo. Aún está en etapa de investigación", expresó.

Posteriormente, tras preguntársele por sus antecedentes, el exfuncionario del Legislativo respondió brevemente para indicar después que quien se explayaría con las precisiones sería su abogado. No obstante, las legisladoras Norma Yarrow y Ruth Luque se opusieron a la intervención de Benji Espinoza, argumentando que el jurista se encontraba en calidad de asesor y no de representante.

Más adelante, cuando se le preguntó por quién le permitió regresar al Congreso tras haber renunciado por motivos familiares, Torres Saravia respondió que fue el oficial mayor Giovanni Forno. "Lo conozco porque llevo tres años trabajando en el Congreso antes de asumir la jefatura de la oficina legal. No frecuento con él. Solo he conversado en su despacho sobre temas laborales", precisó.

Giovanni Forno Flórez es el actual Oficial Mayor del Congreso. | Fuente: Andina

Fiscalía abrió investigación contra Jorge Torres Saravia

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro abrió una investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, exfuncionario del Congreso, por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres no identificadas.

Como parte del proceso se ha dispuesto también que la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional efectúe las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Jorge Torres Saravia laboraba como jefe de la Oficina Legal y Constitucional en el Congreso; sin embargo, un reportaje del programa Beto a Saber reveló que este funcionario estaría vinculado a una presunta red de prostitución sexual dentro del Parlamento.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció su destitución del cargo debido a este caso. Tras ello, la página del Parlamento borró todo vínculo que se le relacione con el funcionario.

