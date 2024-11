Comisión de Fiscalización evalúa citar a Leonel Falcón tras presunta comunicación con Vladimir Cerrón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Anteriormente, Leonel Falcón no respondió sobre relación con Vladimir Cerrón y alude a "secreto profesional"

Anteriormente, Leonel Falcón no respondió sobre relación con Vladimir Cerrón y alude a "secreto profesional"

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, indicó que evalúa citar al abogado Leonel Falcón para que precise si conversó o no con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Ello, luego de que se diera a conocer a través de RPP que Falcón se comunicaba por WhatsApp desde la Comisión de Educación con una persona que agenda con el nombre de "V. Cerrón PL".

"Definitivamente, el señor Vladimir Cerrón tiene ojos y oídos en todo el Congreso y en todo el Perú. Entonces, nosotros vamos a evaluar si vamos a citar a esta persona. Tenemos que pedirle a la Policía Nacional que, por ejemplo, investigue a este abogado, porque es probable que sea una de las formas de poder llegar a la ubicación de Cerrón", manifestó.

"Vamos a evaluarlo (citación)", pero realmente quien tiene que hacer su trabajo es el ministro del Interior (...) (En cuanto a Montalvo, presidente de la Comisión de Educación), tendríamos que conversar con él en forma de altura", agregó.

Leonel Falcón no respondió sobre relación con Vladimir Cerrón y alude a "secreto profesional"

Anteriormente, Leonel Falcón no respondió cuando se le cuestionó por la conversación captada donde se observa la comunicación con un contacto cuyas iniciales son "V Cerrón PL" y justificó esta negativa apelando al secreto profesional.

"De (Vladimir) Cerrón no soy (abogado). El secreto profesional lo guardo respecto a los docentes que estoy defendiendo en la Comisión de Educación para reorganizar la Universidad de Huacho", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Los ciudadanos peruanos tenemos el derecho de afiliarnos a cualquier organización política. Eso no es pecado, no es delito. Yo me he afiliado el 12 de julio. Soy un militante de base. Fui invitado a militar y coincido con el programa. Creo que Antauro Humala fácilmente va a pasar a la segunda vuelta y puede ser el nuevo presidente del Perú", finalizó.