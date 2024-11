Afiliado al partido A.N.T.A.U.R.O. no responde sobre relación con Vladimir Cerrón y alude a "secreto profesional"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso "Creo que Antauro Humala fácilmente va a pasar a la segunda vuelta y puede ser el nuevo presidente", dijo Falcón

"Creo que Antauro Humala fácilmente va a pasar a la segunda vuelta y puede ser el nuevo presidente", dijo Falcón | Fuente: RPP

Leonel Falcón Guerra, afiliado al disuelto partido A.N.T.A.U.R.O., no respondió cuando se le cuestionó por la conversación captada donde se observa la comunicación con un contacto cuyas iniciales son "V Cerrón PL", quien se presume sería el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.

Al respecto, Falcón Guerra apeló al secreto profesional, pues indicó que había asistido a la Comisión de Educación del Congreso como defensa legal de los trabajadores de la Universidad de Huacho.

"Desmiento categóricamente que el señor Montalvo me autorizó (...). Yo he ido a la Comisión de Educación invitado por los trabajadores de la Universidad de Huacho. Y lo demás corresponde a mi esfera privada. Yo no puedo revelar públicamente secretos profesionales", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"De (Vladimir) Cerrón no soy (abogado). El secreto profesional lo guardo respecto a los docentes que estoy defendiendo en la Comisión de Educación para reorganizar la Universidad de Huacho", afirmó.

"Los ciudadanos peruanos tenemos el derecho de afiliarnos a cualquier organización política. Eso no es pecado, no es delito. Yo me he afiliado el 12 de julio. Soy un militante de base. Fui invitado a militar y coincido con el programa. Creo que Antauro Humala fácilmente va a pasar a la segunda vuelta y puede ser el nuevo presidente del Perú", agregó.

Leonel Falcón acusa a Guido Bellido y Roberto Sánchez de traidores

En otro momento, Falcón se refirió a los parlamentarios Guido Bellido y Roberto Sánchez como "traidores" y precisó que se habrían "vendido al sicariato político".

"En el periodismo hay gente que se ha vendido al sicariato político. Y yo denuncio públicamente que el sospechoso de todo este manejo mediático a través de la agencia Lima Gris es el traidor Roberto Sánchez Palomino (...). A Guido Bellido lo conozco personalmente, lo he tratado personalmente. Considero que es un traidor al pueblo peruano y a su propio partido que lo llevó a ser primer ministro", finalizó.