¿Cómo entender la modificación de elecciones primarias? Expertos analizan la reforma política

Congreso ¿Cómo entender la reforma sobre elecciones primarias en el Perú?

¿Cómo entender la reforma sobre elecciones primarias en el Perú? | Fuente: RPP

La constitucionalista y profesora universitaria Milagros Campos y el jefe de la misión en el Perú de Idea Internacional, Percy Medina, analizaron en el programa Enfoque de los Sábados la reforma política en el Perú; tras la aprobación de un dictamen en la Comisión de Constitución del Congreso de la República que modificó la ley de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO).

Desconfianza a partidos políticos

Milagros Campos sostuvo que como primer paso para una reforma política es necesario identificar cuáles son los problemas, sino el debate "caerá en saco vacío". Explicó que, en base a la data sobre problemas en distintas partes del país, se proponen reformas en el área del sistema de Gobierno, de las reglas para elegir y del sistema de partidos políticos. Afirmó, al respecto, que una reforma política se origina por una "crisis política".

"Diría que en el Perú las crisis políticas lo que han mostrado es un sistema de gobierno disfuncional, que si bien surge como un presidencialismo van incorporándose muchas instituciones de los regímenes parlamentarios, pero no funcionan como en los regímenes parlamentarios. Entonces, ha habido una tensión entre Ejecutivo y Legislativo. Diría que más bien que entre el 2001 y el 2016 hemos tenido un respiro como aparece como que hemos aprendido a convivir porque los presidentes en minoría terminaron sus mandatos, tres sucesivos. Y esto uno lo puede ver como el vaso medio vacío porque vivimos el ciclo democrático más largo", sostuvo.

En relación con la modificación de la ley de las elecciones primarias abiertas, Milagros Campos argumentó que el punto de partida es pensar por qué se propuso en la Comisión de Reforma Política "un diseño importado", como el de Uruguay, que tiene partidos políticos consolidados y con una participación ciudadanía voluntaria.

"El problema real y el que nos hace pensar en la necesidad de incorporar primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es la gran distancia y desconfianza que existe hacia los partidos políticos. Los ciudadanos en general desconfían de los partidos políticos, los vinculan con temas de corrupción (...) Acercar a la ciudadanía supone justamente que con elecciones primarias y obligatorias puedan acercarse a los partidos políticos y participar tratando de controlar la oferta", manifestó.

Para Milagros Campos, la autonomía de los partidos políticos no es vulnerada por la norma que se aprobó para las PASO, porque la propuesta de candidatos la hace cada partido, según sus propios estatutos.

Milagros Campos, constitucionalista; Percy Medina, jefe de la misión en el Perú de Idea Internacional. | Fuente: RPP

"Oportunidad para los partidos políticos"

Percy Medina indicó que el Perú tuvo un "temprano colapso de su sistema de partidos políticos", así como otros países de la región andina. Argumentó que la crisis política actual es el resultado de los síntomas del colapso desde fines de los años 80, y evidente durante los 90, a pesar de su reconstrucción a partir del año 2000; pero sin llegar a cuajar un sistema de partidos.

"Probablemente estuvo un poco escondido detrás de un cierto bienestar económico con el crecimiento económico que se da entre mediados de la década del 2000, entre 2004 y 2015. El crecimiento económico que disfraza las dificultades que trae la política, se cree esta historia de cuerdas separadas y se piensa que no hay problemas en el sistema político, pero sí estaban ahí y se manifiestan a partir del 2016. Si uno mira esto en el ámbito de la región andina, por ejemplo, vemos que todos los países tienen problemas con su sistema de partidos, en general se puede hablar del colapso en vario de ellos, pero en el caso peruano hay rasgos particularmente serios que se notan en los últimos años", dijo.

Además, Percy Medina consideró que las PASO son una reforma significativa y puede ser vista como una "oportunidad para los partidos políticos", para abrirse a la ciudadanía y movilizar a sus bases seis meses antes de la elección.

"Las primarias lo que hacen es reducir el número de candidaturas porque hay un umbral tras la participación en las primarias que hace que todas las organizaciones que no tienen más de 1.5 % en la votación no puedan participar. En la primaria participan todas las organizaciones con candidaturas y todos los electores del país. Las que no pasan ese umbral mínimo ya no pueden participar, por lo cual se reduce el umbral, es una suerte de eliminatorias", aclaró.

Para Percy Medina la eventual eliminación de las elecciones primarias es "una mirada que no atiende a las consecuencias que esto puede traer". Por lo que sostuvo que los partidos políticos deben generar condiciones con mayor certeza y mayor certidumbre.

"No se ha pensado suficientemente bien el dictamen. He conversado con algunas de las parlamentarias que ha sido parte de la votación y efectivamente me ha dado la impresión, por lo que ella misma me ha dicho, que hay mucho espacio para conversar y que se han adelanto un poco y ojalá que ocasión para pensarlo", acotó.