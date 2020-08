Congresista César Combina denunció ante Ética a legisladora Cecilia García por tildarlo de "lobista"

El legislador de Alianza para el Progreso presentó su denuncia ante la Comisión de Ética. | Fuente: Ministerio de Justicia/Facebook: Cecilia García

El congresista de Alianza para el Progreso, César Combina, denunció ante la Comisión de Ética del Congreso a la legisladora de Podemos Perú, Cecilia Rodríguez, quien lo tildó de lobista de las AFP.

Según explicó, la parlamentaria ya lo había acusado de lobista en marzo por promover el Control Concurrente que fortalece el rol de la Contraloría y ahora le lanzó el mismo calificativo, porque se opone que el proyecto de ley para que los exaportantes de la AFP retiren el 100% de sus fondos regrese a la Comisión de Economía.

“Desde el inicio de este Congreso he sido objeto de sus ataques y difamaciones. Este es un comportamiento nada ético y también un delito (…) Ahora me califica de lobista de las AFP, pese a que he demostrado mi trabajo en favor de los aportantes y exaportantes”, indicó el parlamentario.

En el documento que presentó a la Comisión de Ética, Combina dio cuenta de las oportunidades en las que la legisladora de Podemos Perú utilizó este calificativo en su contra. Agregó que García también utilizó sus redes sociales para indicar que el legislador tiene un “lobby de las AFP”, pese a que la bancada de Podemos Perú votó porque el proyecto regrese a la Comisión de Economía.

“La parlamentaria García se opone a que la Comisión de Economía revise el proyecto de ley para que los exaportantes de la AFP retiren el 100% de sus fondos, pero su propio partido, Podemos votó a favor ¿A ellos también los está llamando lobistas de las AFP?”, manifestó.

El parlamentario indicó que ha sido muy tolerante con esta actitud beligerante por parte de García, pero que todo tiene un límite y que “el actuar maquiavélico” de una persona no podía afectar el trabajo multipartidario del Congreso.

Actualmente la Comisión de Ética investiga al congresista César Combina Salvatierra (APP) por presuntamente entregar mascarillas con logo de su partido y nombre.