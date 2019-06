Congresista Rosas abandonó debate de cuestión de confianza: "Me declaro en huelga democrática"

El parlamentario criticó la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. | Fuente: RPP Noticias

El parlamentario Julio Rosas (No agrupado) se declaró este martes en “huelga democrática” y abandonó el debate de la cuestión de confianza que planteó el Ejecutivo respecto a los proyectos referidos al fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción.

Durante su intervención en el intercambio de ideas en el Pleno del Congreso, Rosas consideró que el presidente Martín Vizcarra busca el cierre del Legislativo. Agregó que los parlamentarios no pueden ser obligados a votar por una iniciativa que calificó de “totalitaria”.

“El congresista no está sujeto a mandato imperativo, pues nadie nos puede obligar a votar en una sesión cuya función es crear ficción legal para dar un paso a la disolución del Congreso, por lo que me declaro en huelga democrática y me rehúso a ser peón de tablero de los grandes intereses ideológicos y totalitarios de este régimen dictatorial”, dijo.

Calificativos contra Vizcarra

Rosas también animó a los congresistas a que sigan su ejemplo y se opongan a la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra, a quien tildó de “dictador. Según consideró votar en contra facilitaría el marco jurídico al mandatario para la disolución del Congreso.

“Animo a todos los que piensan en contra a tampoco darle el marco jurídico al presidente para disolvernos. No asistamos al dictador en este suicidio asistido, no traicionaré a Dios mantendré mi juramento hasta el final”, comentó.

Tras la intervención de Rosas, la parlamentaria Ana María Choquehuanca (Peruanos por el Kambio) pidió al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que el legislador no agrupado retire el calificativo de dictador a Vizcarra; sin embargo, Rosas ya había abandonado el Pleno.