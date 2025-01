Congresistas piden cese de Giovanni Forno como oficial mayor del Congreso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congresistas de diversas bancadas pidieron el “cese inmediato” de Giovanni Forno como oficial mayor del Congreso de la República ante la denuncia de una presunta red de prostitución que habría estado operando dentro del Legislativo.

A través de un documento dirigido al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, los legisladores expusieron los motivos por los que el mencionado funcionario debería ser separado de su cargo.

Entre algunas de estas razones, figura “los serios cuestionamientos a su trabajo”, en particular “por su falta de transparencia” para la designación de profesionales “que van a ocupar cargos de jefatura dentro del Parlamento”.

“Esta conducta del Oficial Mayor fue evidente el jueves durante el interrogatorio al que fue sometido en la Comisión de Fiscalización y Contraloría”, señalaron los congresistas en la misiva.

Asimismo, manifestaron que Giovanni Forno “ocultó dolosamente la identidad de la persona que recomendó y entregó el currículum vitae de Jorge Torres Saravia” para disponer su contratación como jefe del Área Legal y Constitucional del Congreso, señalando “que no lo recuerda”.

Oficial Mayor del Congreso señala que conoció a Jorge Torres Saravia el 2023 y no hace más de tres años

El oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, aseguró el pasado jueves 26 de diciembre que conoció al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, en el 2023 y no hace tres años y medio como este último afirmaba.

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Forno Flores negó que haya conocido a Torres Saravia años atrás, precisando, además, que recién lo vio cuando fue a saludarlo a su despacho tras haber sido designado jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

“Yo no conozco al señor Jorge Torres Saravia y si él ha dicho eso, no sé por qué lo hace, pero yo no lo conozco hace tres años y medio [como él dice]. Yo lo he conocido en noviembre de 2023. Luego de nombrarlo jefe se presentó a mi oficina para saludarme y para agradecerme el nombramiento y ponerse a disposición respecto del trabajo que debía realizar como jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Eso ha sido en agosto de 2023", declaró el funcionario.

En ese sentido, Giovanni Forno también descartó conocer las denuncias expuestas contra Torres Saravia en Fiscalía por presunta explotación sexual dentro del Palacio Legislativo. “Los incidentes que se señalan, y que creo que en algunos medios periodísticos han dado cuenta respecto a temas policiales, son temas que yo he conocido recién ahora”, aclaró.

Seguidamente, recalcó que en el legajo de Torres Saravia no figuran antecedentes policiales. “Los documentos que obran en el legajo del señor Torres Saravia, que pueden conocer los congresistas con la fecha correspondiente y que también incluso figuran de la misma manera, no hay ningún antecedente policial que registre el señor Torres Saravia”, afirmó.