Reacciones en el Congreso tras denuncia sobre presunta red de prostitución

"Me parece una payasada lo que está haciendo el presidente de la Comisión de Fiscalización", dijo Yarrow | Fuente: Congreso

Luego de que se conociera la existencia de una presunta red de prostitución al interior del Congreso, parlamentarios de diferentes bancadas se pronunciaron sobre el tema.

La legisladora de Avanza País, Norma Yarrow, señaló que es poco serio que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, mencione que la red de proxenetismo esté vinculada directamente a parlamentarios.

"Yo lo que siento en este momento es que lo que quieren es que pasen los días, crear comisiones investigadoras, que generalmente no llegan a ningún tipo de acuerdo", indicó.

"Por fiscalización me parece una payasada lo que está haciendo el presidente. No puedes tú salir decir que hay hasta congresistas inmersos. Bueno, que diga los nombres. Cuando uno acusa, tiene que decir los nombres. Por eso pido al presidente del Congreso, al expresidente del Congreso Alejandro Soto, al líder del partido de APP (que organicen) una conferencia de prensa", agregó.

Como se recuerda, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro abrió una investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, exfuncionario del Congreso por el presunto delito de explotación sexual.

Jorge Montoya señala que caso debe ser investigado por la Fiscalía

Por su parte, el legislador de Honor y Democracia, Jorge Montoya, mencionó que este caso, al involucrar un presunto delito, debe ser investigado por la Fiscalía.

"Es una situación muy seria que no se puede borrar diciendo 'yo no fui'. Tiene que haber una investigación profunda para determinar responsabilidades por ese lado. Por otro lado, estamos hablando de un posible delito penal y no un tema administrativo interno del Congreso. Esto tiene que verlo la Fiscalía de la Nación con la rapidez que se necesita para poder salir de dudas", aseveró.

Alejandro Soto rechaza vinculación con supuesta red de prostitución

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, respondió a las acusaciones sobre la existencia de la presunta red de prostitución al interior del Parlamento y aseguro que dicha denuncia está afectando la imagen del primer poder del Estado.

"Tengo que rechazar esas afirmaciones tendenciosas y calumniosas que se vienen efectuando a través de distintos medios de comunicación. Yo no sé cuál es la base, o cuál es el argumento, o cuál es la prueba que demuestre que en el Congreso haya una red de prostitución", manifestó en diálogo con RPP.

Soto, extitular del Legislativo, también se defendió de las acusaciones de una testigo que lo involucran con esta presunta red, quien mencionó que habría sostenido una reunión con una mujer, identificada como Isabel Cajo, a quien afirmó no conocer.

"Completamente falso, señor. Recuerde que viene una declaración de una persona que no se identifica, que no se muestra y que además no dice que hay una cita conmigo (...) Mi actuación como presidente del Congreso siempre ha sido con una política de puertas abiertas", mencionó.

Jorge Torres aseguró que se pondrá a derecho y acudirá a citaciones

Esta mañana, en Ampliación de Noticias de RPP, Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, señaló que se pondrá a derecho y acudirá a las citaciones que le hagan en el Ministerio Público y en el Congreso de la República.

“Me voy a poner a derecho tanto en la Fiscalía como en el Congreso, porque soy el más interesado que se esclarezca este tema”, manifestó.

Asimismo, negó los cargos que se le imputan y mencionó estar "consternado e indignado" por lo sucedido.

“Estoy muy preocupado, estoy consternado, estoy indignado por todas esas acusaciones. Y no solo es la que me sindican de proxeneta, sino también me ha sindicado de violador y asesino, que es lo más grave. De verdad que estoy bastante indignado y niego rotundamente todos los cargos”, sostuvo.