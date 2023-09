Congresistas que viajaron a Rusia sin autorización serán "tontos útiles" de Vladimir Putin, señaló García Belaunde

Congreso "Si tú vas a viajar a un país que está en conflicto con otro, consultas primero para evitar problemas", señaló García Belaunde

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde criticó el viaje de un grupo de 11 parlamentarios a Rusia por invitación del Parlamento de dicho país. Ante ello, el exlegislador señaló que los integrantes de la delegación peruana actuarán como "tontos útiles" del presidente Vladimir Putin para demostrar que no se encuentra aislado de otras naciones tras los ataques a Ucrania.

"El comunicado es muy duro y salva de responsabilidad a la Mesa Directiva, porque finalmente el congresista debería avisar y pedir permiso. Y normalmente no espera el visto bueno y asume el viaje. El congresista debe avisar para que le autoricen o le nieguen, porque se supone que si avisas y no te contestan, hay una aceptación tácita de lo que vas a hacer. Aquí la Mesa Directiva lo que debió hacer es, cuando recibió el comunicado, adelantarse y decir que no está de acuerdo con el viaje", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"En Rusia no hay democracia. La Duma, que es el Congreso allá, está manejada por el señor Putin. Y la Duma nunca invita pagando todo. En este caso, lo que está haciendo Putín y Rusia, ante el aislamiento internacional por la agresión a Ucrania, es buscar amigos. Quieren demostrar al mundo que no están aislados. (Y los congresistas) se han vendido por un plato de lentejas. Y van a ser tontos útiles, utilizados para que Putín pueda justificar al mundo que no está aislado", agregó.

Además, indicó que debió haber una comunicación previa con la Cancillería, ya que Perú ha marcado una posición contraria a la agresión de Rusia a Ucrania.

"Si tú vas a viajar a un país que está en conflicto con otro, consultas primero (...) para evitar problemas. Porque, además, Perú ha votado en las Naciones Unidas en contra de la agresión de Rusia a Ucrania. En la última resolución, 140 países condenan dicha agresión, solo cinco en contra y más de 30 abstenciones. Perú tiene una posición clara. También el Congreso a través de la Comisión de Relaciones Exteriores", aseveró.

La lista de parlamentarios que fueron a Rusia está conformada por Kelly Portalatino (Perú Libre), Elizabeth Taipe (Perú Libre), Abel Reyes (Perú Libre), Eduardo Salhuana (APP), Edhit Julón (APP), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Silvia Monteza (no agrupada), Jaime Quito (no agrupado), Silvana Robles (no agrupada) y Karol Paredes (no agrupada).

Estado de emergencia

Con respecto a la declaración de estado de emergencia a raíz de la ola de criminalidad en nuestro país, el exparlamentario García Belaunde indicó que el titular del Mininter, Vicente Romero, está haciendo todo lo posible, pero consideró que la Policía Nacional del Perú tiene muchas carencias.

"Creo que el ministro del Interior está haciendo lo que puede. Las carencias de la Policía son calamitosas, temerarias. Hay que ver qué pasa dentro de los 60 días de la emergencia de algunos distritos. Y cuando hay estado de emergencia la juerga queda en segundo plano: las discotecas, los espectáculos se tienen que reducir, porque lamentablemente es foco de atracción de desórdenes", finalizó.