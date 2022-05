Congreso aprobó Ley para incluir más candidatos en las Elecciones 2022: ¿Por qué es inviable esta propuesta?

El Congreso publicó Ley que otorga plazo excepcional para inscribir candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. | Fuente: Congreso

Tres días después de haberse realizado las elecciones internas, el Congreso publicó una Ley que permite a las organizaciones políticas inscribir nuevos candidatos y realizar comicios adicionales. Esto, después de que partidos con representación en el Parlamento no cumplieran con el plazo para inscribir candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

"Esta norma no es viable, es inconstitucional y altera completamente la transparencia electoral, además de afectar la independencia de los organismos electorales", sostiene el abogado especialista en temas electorales Jorge Jáuregui, quien además agrega que “es grave que en un régimen democrático no se respeten los fundamentos esenciales de una elección democrática".

Jáuregui afirmó además que el parlamento está afectando el equilibrio de los poderes. "Esta Ley está expresando que el Perú hoy vive una dinámica política en la que el Parlamento permanentemente está vulnerando el equilibrio de poderes. Por lo tanto estamos en una dinámica autocrática. La aplicación de esta ley rompería toda la estructura de plazos que garantiza un debido proceso en las elecciones", sostuvo.

Por su parte, especialista en derecho electoral, José Tello Alfaro, sostiene que la Ley publicada por el Congreso "violenta el principio de intangibilidad normativa en materia electoral. Es decir, esa seguridad que le da al elector, organización política o candidato, de que las reglas del juego no van a ser cambiadas en el camino, con el proceso electoral convocado".

Pero esto no es todo, pues para el miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, esta norma también es inviable. "No existe posibilidad alguna de llevar adelante un proceso de elecciones complementarias considerando que hay un margen de algo de 10 días para que estos comicios se lleven a cabo y que no se podría respetar ninguna de las etapas que normalmente lleva una elección interna. Debemos llamar a la reflexión al Parlamento, que ya no puede seguir legislando normas que realmente están desestabilizando estas Elecciones Regionales y Municipales 2022".

Partidos sin requisitos ni exigencias

Esta intención por modificar el calendario electoral para agregar nuevos candidatos y realizar elecciones internas adicionales es un intento de los partidos políticos para reducir los requisitos que se les exige, sostiene Luis Egúsquiza, oficial de programas de IDEA Internacional. Él recuerda que, de un tiempo a esta parte, se han ido disminuyendo los requisitos que en un principio se aprobaron como parte de la Reforma Política. “En los últimos meses se han suspendido las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y hemos tenido elecciones internas bajo las modalidades 'un militante un voto' y por delegados, con los resultados que se han evidenciado en las últimas dos semanas. También se postergó el requisito de que los partidos presenten candidaturas en partes significativas del país, el requisito de antigüedad de afiliación para las candidaturas y las multas por transgredir las reglas de financiamiento político”. En la práctica, agrega Egúsquiza, esta Ley forma parte de "un esquema de reducción de requisitos, de [reducción de] formalidad".

Lo cierto es que la mayoría de los partidos nacionales, que además tienen bancadas en el Congreso, no cumplió con entregar sus listas de candidatos a tiempo y dejaron de presentar postulantes en varias regiones. Es el caso de Acción Popular, que solo presentó candidatos en 12 regiones; Fuerza Popular solo lo hizo en 13; Renovación Popular y Avanza País en 15 y Juntos Por el Perú en 16.

Que las organizaciones no hayan podido cumplir con los requisitos mínimos para presentar candidaturas no es un problema menor, sostiene el politólogo del Centro Wiñaq Fernando Tincopa. “Esto nos demuestra que los partidos políticos nacionales no son maquinarias organizadas ni instituciones formales, sino todo lo contrario, son desorganizados y altamente informales. Incapaces de cumplir con los requisitos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones en los tiempos establecidos para la inscripción de sus listas de candidatos”.



¿Qué razones políticas podrían haber para que partidos políticos nacionales —con representación en el Congreso— intenten cambiar las reglas del juego electoral? El especialista del Centro Wiñaq agrega que una razón tiene que ver con usar la representación parlamentaria para competir con espacios que usualmente son ocupados por los movimientos regionales. "La alta incapacidad de presentar candidatos en varias regiones del Perú les genera incentivos como para mandar a inscripciones de último minuto que les permitan competir en los espacios que usualmente eran de los movimientos regionales. Y dado que los movimientos regionales no tienen representación en el Congreso, entonces, he ahí una buena razón para ampliar el plazo de inscripción en beneficio de los partidos nacionales".

Asimismo, la bajísima asistencia en las elecciones internas también habría tenido que ver con la decisión. “La baja participación pudo haber generado la idea de hacerles creer a los congresistas, que podrían impulsar candidaturas endosadas por ellos mismos y por las facciones que ellos representan dentro de su partido. Estos congresistas pueden perfectamente impulsar candidaturas propias como es el caso de congresistas en Acción Popular y Avanza País, que tienen interés particular de impulsar candidaturas endosadas por algunos parlamentarios”.

Las autoridades electorales se pronunciaron sobre esta Ley. El Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Reniec rechazaron este intento del Congreso de modificar el calendario electoral a poco más de 4 meses de las próximas elecciones y con los plazos prácticamente definidos. Veremos cómo evoluciona la situación, con las fechas al límite.