Congreso aprobó marco normativo para desarrollo de Zonas Económicas Especiales Privadas: ¿en qué consiste?

El Congreso de la República aprobó, el último miércoles, el marco normativo que establece el tratamiento especial en materia tributaria y aduanera para la creación y el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP).

Con 85 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones, el Parlamento dio luz verde, en segunda votación, el referido dictamen que busca "promover la atracción de nueva inversión privada, el desarrollo de actividades industriales que generen valor agregado, la investigación científica y el desarrollo tecnológico" en determinados espacios geográficos del país.

¿En qué consiste esta norma? RPP conversó con Ilich López (Acción Popular), presidente de la Comisión de Economía del Congreso, y con Ernesto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), respecto a los alcances de esta ley, que está pendiente de promulgación por parte del Ejecutivo.

Ilich López: "No pueden ingresar negocios que ya tengan manufactura en el Perú"

Ilich López explicó que, si bien ya existen Zonas Económicas Especiales (ZEE) manejadas por el Estado, el que ahora existan ZEEP aportará a que el Perú se convierta en "un país industrializado", por lo que "debe convertirse en una política de Estado".

"¿De qué se trata las zonas económicas especiales? Son espacios geográficos en el país donde las empresas que puedan operar van a tener ciertos incentivos para hacerlo. Por ejemplo, en México hay zonas económicas especiales donde, empresas como Ford, como Toyota, como Audi, han llegado a apostarse en esas zonas económicas especiales, en unas zonas geográficas, y empiezan el ensamblaje ahí. ¿Qué hacen? Contratan mano de obra mexicana", explicó.

Estas ZEEP tendrán beneficios tributarios escalonados en el tiempo, algo que López dijo que no se trata de una exoneración de impuestos, sino de una "promoción".

"Cuando nosotros aperturamos estas zonas económicas, estos espacios geográficos, las empresas que vengan a operar dentro de estos espacios geográficos van a tener no exoneración, sino va a ser una promoción, porque van a empezar los primeros 5 años con 0 %, pero, a partir del quinto año, van a empezar de 7.5 %; el décimo año va a empezar con 10 %; y así hasta el año 25 que va a llegar al 25 % de exoneración del impuesto a la renta", indicó.

"El cálculo que se ha dado no solo en el Perú, sino a nivel mundial, es que por cada dólar que se exonera o que se trata de manera especial en una zona económica, se recuperan 7 dólares, pero ¿en qué? En trabajo formal, por ejemplo. No olvidemos que el trabajo formal en el Perú está muy limitado, el 70 % está en la informalidad, solo el 30 % y un poco menos es trabajo formal", agregó.

Asimismo, indicó que el dictamen incorpora "candados" para evitar su aprovechamiento indebido, como el hecho de que no puedan ingresar a las ZEEP empresas que ya cuentan con manufactura en el país.

"La ley es clara, clarísima. No pueden ingresar negocios que ya tengan manufactura en el Perú. Por ejemplo, leche Gloria, por decir ‘qué bueno, abrieron las zonas económicas, me voy a una zona económica y dejo de pagar impuestos’. No, no está permitido para ellos. ¿Por qué? Porque son para desarrollar, para transformar nuevos espacios económicos respecto al tema de transformación, de industrialización, y eso lo especifica claramente la norma. Pero, además de ello, tiene un comité", sostuvo.

"Y acá se tiene que hacer una diferenciación. Uno es el administrador de la zona económica, o sea, el privado que invierte en una zona económica, que atrae a los clientes para que vengan. Ellos pagan impuestos. Entonces, los únicos que van a tener esta promoción son las empresas que deciden, por ejemplo, poner en el Perú su planta de ensamblaje de carros, su planta de ensamblaje de carteras. Ellos van a tener esos beneficios. Entonces, los administradores de las zonas económicas también van a tener una promoción. Sin embargo, va a ser muy distinta a la de estos empresarios que vienen a trabajar", añadió.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Economía dijo que es importante que estas zonas económicas puedan desarrollarse en todo el país, ya que traería, "inmediatamente, un desarrollo de carreteras, un desarrollo de puertos, de aeropuertos".

"En uno de los artículos de la ley, hemos aprobado la declaratoria que es importante desde interés nacional que estas zonas económicas puedan aperturarse en todo el Perú. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la geografía, de acuerdo a los medios de comunicación, a la conectividad que se tenga, van a poder desarrollarse en cualquier parte del Perú", aseveró.

"Por ejemplo, en este momento, el cacao tiene un precio en el mundo muy poderoso, muy fuerte. Entonces, yo me atrevo a plantear que exista una zona económica en Satipo, en Chanchamayo, en la selva central. ¿Para qué? Para que transformen el cacao, para que tengan promoción en ese lugar, transformen el cacao y pueda, desde ya, desde ese lugar, exportarse", puntualizó.

¿Cuál será el procedimiento para aprobar una ZEEP?

Por su parte, Roberto de la Tore Aguayo, presidente de la CCL, indicó que esta es una norma que viene impulsando su gremio desde 2016, ya que "es un mecanismo que va a ayudar a traer inversión tanto extranjera como nacional, va a permitir generar empleo y contribuir al desarrollo del país y, sobre todo, también a dinamizar las economías regionales". Además, explicó cuál sería el procedimiento para aprobar una ZEEP.

"La norma lo que estipula es que estas zonas económicas especiales, primeramente, tienen que tener compromisos de inversión y de generación de empleo para poder acogerse también a los beneficios. El operador que vaya a ingresar tiene que presentar un plan de desarrollo de la zona económica, que tiene que ser evaluado y aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior, de tal manera que el ministerio, al darle el okay, presenta una iniciativa legislativa, la envía a [Presidencia del Consejo de Ministros] PCM para que se apruebe y el Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de ley, para que en el Congreso apruebe, porque cada zona económica va a tener que ser aprobada por ley, y una por una", indicó.

En ese sentido, indicó que aún "no se ha aprobado ninguna zona económica especial", aunque señaló que, el último miércoles, en el Congreso "había una disposición complementaria, que se ha quedado en cuarto intermedio, donde había propuestas para varias zonas económicas especiales, dentro de ellas, la zona económica de Chancay, al costado del puerto".

"Lo que querían hacer, a la hora que se ha aprobado esta ley marco, era que, por excepción, ir aprobando algunas zonas económicas en algunos distritos, en algunas provincias. Pero el mecanismo va a ser, primero, por el lado del Mincetur y después llegará al Congreso para que las apruebe", resaltó.

Respecto a las consideraciones para aprobar una ZEEP, De la Tore precisó que, "en primer lugar, lo importante es que tienen que ser inversiones nuevas", porque "no puede haber producto de que se fusionen ciertas empresas o que ya estén funcionando y se quieran trasladar a una zona económica especial". "O sea, tiene que ser inversión nueva y con activos nuevos; ahí hay un primer requisito", sostuvo.

"Por otro lado, el Mincetur va a tener que ser ese filtro para que tampoco se creen zonas económicas en todos lados y sin que en verdad tengan un potencial de verdadero desarrollo. O sea, cada región va a tener que ver la potencialidad que tiene, los productos que tiene para poder generar determinados desarrollos sectoriales [...] Entonces, ahí se pueden ir especializando esas zonas económicas", señaló.

"Lo que también va a permitir es generar transferencia tecnológica, conocimiento y eso va a permitir a nuestros jóvenes profesionalizarse en determinadas carreras técnicas o profesionales. Entonces, el potencial está ahí. Estamos llegando tarde, o sea, en la región nomás ya están hace más de 40 años con zonas económicas especiales privadas como Costa Rica, República Dominicana, Colombia, y que tienen importantes contribuciones al PBI. O sea, Uruguay es 6 % del PBI, a Costa Rica le aporta 11 % del PBI", puntualizó.