Comerciantes deben invertir hasta 10 % de sus ingresos en seguridad privada por amenazas de extorsión, advierte la CCL

La extorsión en nuestro país ha ubicado entre sus principales víctimas a los empresarios, particularmente a aquellos que tienen pequeños negocios, como bodegas, panaderías, peluquerías o tiendas de ropa. Así lo advirtió Roberto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en entrevista con RPP.

De la Tore indicó que, ante esta situación, los comerciantes se han visto en la necesidad de invertir hasta el 10 % de sus ingresos en seguridad privada, incluso, algunos de ellos han tenido que acceder a pagar cupos a los criminales. Ante ello, el titular de la CCL consideró que la inseguridad ciudadana es "el principal enemigo" de la reactivación económica.

"Nosotros consideramos que la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los peores enemigos de la recuperación económica, porque las empresas, en lugar de estar invirtiendo en su negocio para generar más puestos de trabajo, tienen que estar destinando recursos para seguridad privada, y se calcula que pueden llegar hasta 10 % de sus ingresos o, de lo contrario, también están destinando recursos para poder pagar cupos. Esto es inaceptable", sostuvo.

El presidente de la CCL resaltó que esta situación ha ido creciendo con el paso de los años y que, el 2024, "se ha desbordado", y advirtió que las cifras oficiales no tienen un correlato con la realidad.

"Ha ido creciendo y hemos sentido que se ha desbordado el año pasado el tema de seguridad. Por eso, consideramos que es el principal enemigo de la recuperación económica. Y si bien nos están dando cifras las autoridades, en realidad, nos gustaría que esas cifras se perciban con la realidad. Pero ¿qué vemos? Que igual todas las empresas o negocios siguen siendo extorsionados, o sea, vemos que todos los días cierra una bodega o todos los días también transportistas o en salones de belleza siguen matando a personas por el cobro de cupos. Entonces, esto no se está arreglando", remarcó.

¿Qué proponen los gremios empresariales para hacer frente a la criminalidad?

De la Tore indicó que la CCL y 14 organizaciones -como "la Asociación de Bodegas, la Asociación de Panaderías, la Asociación de Peluquerías, tres asociaciones de transportistas, Gamarra, Mesa Redonda, ferreterías, farmacias, ollas comunes, comedores populares"- han conformado la Coalición por la Seguridad Ciudadana, con la que han impulsado dos mesas técnicas en el Congreso para abordar este tema.

"Somos 14 organizaciones que nos hemos reunido y hemos estado articulando, cada uno desde las experiencias de su sector, y hemos convocado a dos mesas técnicas que hemos venido trabajando, donde también invitamos a autoridades. Fue el presidente del Congreso, el Poder Judicial, Fiscalía, el comandante general de la Policía, y ahí han salido algunas ideas iniciativas que las hemos venido trabajando con las autoridades", aseveró.

Sin embargo, destacó que en ninguna de esas mesas técnicas estuvo presente el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sino que "fue representado por el jefe de gabinete de asesores del Mininter".

"Todos los que estuvimos presentes manifestamos nuestro malestar por la no presencia del ministro del Interior. Cabe también señalar que, en las dos mesas anteriores que nosotros hicimos en la Cámara de Comercio de Lima, tampoco asistió el ministro del Interior. Entonces, ahí manifestamos una preocupación por el compromiso real que pueda tener con las pymes, con las mypes, que son en realidad las que más afectadas se están viendo por el tema de extorsión", indicó. Sin embargo, el presidente de la CCL dijo que Santiváñez Antúnez los está citando para el próximo jueves, 20 de febrero, a una reunión.

Pero, ¿qué propuestas han surgido en esas mesas técnicas para enfrentar la criminalidad? De la Tore dió cuenta de algunas.

"Una, por ejemplo, es crear un sistema de denuncia digital, pero que tenga los efectos legales de una denuncia que se interponga físicamente, porque la gente no va a denunciar por temor a represalias. Otra propuesta es crear un sistema de información integrada sobre seguridad, porque hay un montón de observatorios. El Ministerio del Interior tiene un observatorio, la Policía tiene un observatorio, el Ministerio de Defensa tiene un observatorio, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos regionales: todos tienen observatorios de seguridad; pero ninguno conversa, no están integrados. Entonces, si se centraliza, habrá una sola información que permita a la Policía hacer sus planes estratégicos, operativos, etc.", sostuvo.

"Otra ha sido permitir a las municipalidades que un porcentaje del fondo de compensación municipal, el Foncomún, [se use] para efectos de seguridad, que ahorita están prohibidos. Otra idea ha sido fortalecer el Conacep, incorporando a la presidenta de la república, al presidente del Congreso, a los gremios empresariales y a la sociedad civil. De ahí trabajar también el tema de obras por impuestos o asociaciones APP para el tema de implementar unidades de flagrancia y apoyar en toda la infraestructura penitenciaria. Han salido varias iniciativas y vamos a seguir trabajando para ir dando más ideas y que podamos ir fortaleciendo la normativa, en este caso con el Congreso", agregó.

Finalmente, De la Tore señaló que la CCL considera necesario que se restituya la detención preliminar en casos de no flagrancia.

"Tenemos que darle todas las herramientas tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía para combatir contra la criminalidad. Ya la presidenta del Poder Judicial se manifestó, que se necesita nuevamente que rija la detención preliminar para casos de no flagrancia", refirió.

"Entonces, en ese sentido, también en la Coalición por la Seguridad estuvimos analizando el tema, y consideramos que se debe restituir esa norma. El Congreso, ya en la comisión, lo ha aprobado por insistencia y esperamos que cuando convoquen al primer pleno puedan aprobar y restituir esa norma, que va a ayudar a combatir la criminalidad", puntualizó.