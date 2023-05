Aprueban reforma que permite a Comisión Permanente interpelar a ministros durante el interregno parlamentario

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó —con 11 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones— la reforma constitucional que permitirá a la Comisión Permanente interpelar a los ministros de Estado, durante el interregno parlamentario, espacio temporal que media entre dos parlamentos sucesivos.

El dictamen, aprobado tras modificar el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, también permitirá solicitar la concurrencia de los ministros para informar y requerir información a cualquier institución pública o privada en el cumplimiento de las funciones de la Comisión Permanente.

“Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario”, señala el artículo de la carta magna.

Asimismo, esta comisión podrá presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en defensa de sus facultades y ejercer las demás potestades de control político, según lo regulado en su Reglamento.

La propuesta legislativa del congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular) —aprobada luego de un cuarto intermedio para recoger aportes de parlamentarios— también propone que este órgano legislativo (Com. Permanente) revise los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República durante el interregno parlamentario; y proceda a su modificación, de acuerdo con su Reglamento.

#CongresoInforma l La Comisión de Constitución aprobó la propuesta legislativa para que la Comisión Permanente pueda, en el interregno parlamentario, interpelar a los ministros de Estado, formular estación de preguntas, entre otros.



🗞️ https://t.co/FG9bUJX3Ah pic.twitter.com/yMGYxD2Sfa — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 9, 2023

Argumentos y debate

En la sustentación de la propuesta, Guerra García señaló que durante el interregno pareciera que el Poder Ejecutivo asume un poder omnipotente, al punto de disolver el Congreso, dadas las restricciones de funciones de la Comisión Permanente.

Asimismo, argumentó que la iniciativa busca mejorar los alcances del control político de la Comisión Permanente; desarrolla el contenido constitucional de la función de control político, y fortalece la división de poderes en situación de crisis política.

En el debate, la congresista Ruth Luque (CD-JPP) consideró que se estaría distorsionando los fines del interregno parlamentario. Por su parte, Alejandro Cavero (Avanza País) manifestó que no se debe seguir permitiendo que, en un espacio de interregno, el Poder Ejecutivo no le rinda cuentas a nadie, lo que no es democrático.

La legisladora Gladys Echaíz pidió reflexionar sobre el tema, por la necesidad de aclarar parte de los procedimientos, como el caso de requerir la intervención de la Comisión de Constitución, como lo establece el Reglamento.

En tanto, el congresista Germán Tacuri (Bloque Magisterial) pidió un cuarto intermedio, ya argumentó de que se estaría dando mayores facultades al Poder Legislativo que al Ejecutivo.

Al respecto, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) respondió que de lo que se trata es poner limitaciones al poder político en defensa del Estado de derecho, donde no cabe una disolución del Congreso.

La legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) dijo que es importante considerar, entre las atribuciones de la Comisión Permanente, ejecutar la defensa del Congreso ante cualquier instancia.