Los No Agrupados se convierten en la 'cuarta fuerza' política del Congreso tras salidas y cambios de bancada

La alta fragmentación en el Congreso impide realizar votaciones rápidas y llegar a consensos necesarios. | Fuente: Congreso

La congresista, exministra y expremier, Betssy Chávez, fue suspendida en el Congreso de la República. Chávez integraba la bancada Perú Democrático, que compartía con, entre otros, Guillermo Bermejo y otros ex Perú Libre. Con la ahora investigada fuera del Parlamento, Bermejo y compañía se unieron a la bancada de Juntos Por el Perú para poder seguir teniendo los beneficios de bancada que señala el reglamento del Congreso (una bancada se conforma con mínimo 5 integrantes).

Esta situación, sumada a las renuncias y salidas de bancadas por diferencias ideológica, temáticas, etcétera, ha recompuesto la configuración política —una vez más— del Congreso.

El primer ascenso notorio es el de Juntos Por el Perú. De tener 5 integrantes (uno de ellos, Roberto Sánchez, que estuvo a punto de ser suspendido) pasó a 9 congresistas. Con esto pasa a igualar en números (entiéndase votos) a la Bancada Magisterial, Avanza País, y Renovación Popular. Pasó a formar parte, utilizando términos futbolísticos, de las bancadas de "mitad de tabla".





Los No Agrupados en el top 5

Si bien no son considerados una bancada, los congresistas No Agrupados pasan a estar en esta suerte de limbo entre aquellos partidos que han encontrado cierta estabilidad (Fuerza Popular, por ejemplo, mantiene a sus 24 parlamentarios a pesar de algunas diferencias) los grupos llamados "residuales" por los especialistas como Perú Libre, que "dio a luz" hasta a tres bancadas extra en su momento; y otros con investigaciones y críticas (Acción Popular) y que han sufrido renuncias (Alianza Para el Progreso, que perdió 4 legisladores).



Los No Agrupados, aunque no disparen hacia el mismo lado en cuanto a votaciones (cifras comprobadas analizando debates de interpelación y dentro de pocos días en el de la propuesta para una segunda vacancia de la presidenta Dina Boluarte), han llegado a una cifra "inédita", de acuerdo a especialistas como José Elice, ex Oficial Mayor del Congreso. "Si tú quieres debilitar un parlamento, simplemente lo fraccionas y ya está debilitado. O sea, ya no tiene futuro un parlamento debilitado como el nuestro porque lo han fraccionado en 13, 14 partes. Yo no recuerdo en un parlamento peruano que haya habido un grupo de No Agrupados de ese tamaño. Es un desastre, verdaderamente", señala.

Solo para hablar de la influencia de los no agrupados, por lo menos uno de ellos ha votado en 9 mociones de interpelación contra ministros de Estado, de un total de 15 presentadas hasta el momento.

El nuevo ránking de las fuerzas políticas en el Congreso 1. Fuerza Popular (24 congresistas) 2. Perú Libre (16 congresistas) 3. Acción Popular (14 congresistas) 4. Alianza Para el Progreso (11 congresistas) 5. No Agrupados (11 congresistas) 6. Bancada Magisterial (9 congresistas) 7. Avanza País (9 congresistas) 8. Juntos Por el Perú (9 congresistas) 9. Renovación Popular (9 congresistas) 10. Podemos Perú (7 congresistas) 11. Perú Bicentenario (6 congresistas) 12. Somos Perú (5 congresistas)

En total, 11 bancadas conforman actualmente el Congreso de la República (sin contar a los no agrupados). El Poder Legislativo ha llegado a tener, en su momento, 14 grupos políticos y su reducción podría ser una buena noticia. Sin embargo, las consecuencias siguen siendo las mismas: la falta de consenso y el aumento del cálculo político.

Los expertos sostienen que si ya de por sí los partidos políticos no tienen una identidad programática, compromiso ni integración, ¿dónde queda la representación que deben ejercer, por ejemplo los congresistas no agrupados? Porque su separación de los partidos por los que fueron elegidos afecta a todos los peruanos. "Esta fragmentación impide que existan debates rápidos, la posibilidad de tomar acuerdos rápidamente... el hecho de que puedan salirse los congresistas a un lugar como si fuese un limbo, que les permite también dirigirse hacia otra bancada", sostiene José Cevasco, ex Oficial Mayor del Congreso.

Este es el Congreso de las reformas, del fallido adelanto de elecciones, y que se quiere quedar hasta el 2026. Padres de la patria que cada vez representan menos a sus electores.