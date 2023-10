Congreso niega que vayan a construir millonario centro de capacitaciones: "No hay ni siquiera un expediente técnico"

Marisol Espinoza, actual directora general de administración del Congreso, aseguró este lunes que el Parlamento no contempla este año ejecutar el proyecto de un centro de capacitaciones en el sur de Lima.

"No hay ni siquiera un expediente técnico para este proyecto. No existe un perfil y por supuesto, aquí debemos ser enfáticos, lo que hemos hecho desde la administración es recuperar un terreno que tenía el Congreso desde el año 2011 que se revierte y se cancela la posesión en el año 2022. Ahí nadie dijo nada de que estábamos perdiendo un bien del Legislativo", manifestó en el programa La Rotativa del Aire Mediodía de RPP.

El diario La República reveló el domingo que el Congreso tendría listo en el 2025 un Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios en un predio de 35 000 m² y que contaría con 2 auditorios con capacidad para 800 personas en cada uno, 6 salas de usos múltiples, 3 ambientes para bibliotecas, 6 baterías de baños, un área de recepción, tres restaurantes-cafeterías, estacionamiento para 500 autos, 10 aulas para 230 alumnos y 3 zonas de rotondas para reuniones al aire libre. Todo esto por un valor de S/17 240 685.

Marisol Espinoza calificó de malintencionado la información de dicho medio por deslizar un monto para la ejecución del proyecto que asegura no es cierto. Ella señaló que el monto señalado por La República es un cálculo de los estudios anteriores cuando plantearon que eso más o menos podría costar.

"No está en el presupuesto. Cualquier proyecto que realice el Congreso es impopular, pero en este caso no es en una zona exclusiva, se trata de un lugar que en ese momento se disponía. No es que el Parlamento escogió irse ahí, pero además no es de esta administración, sino que viene del 2011. Me parece muy mal intencionado y con muy mala fe que digas: 'Se gastaría', no hay presupuestado ni señalado", recalcó.

Es un terreno recuperado

El Congreso, a través de un comunicado, informó que la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) otorgó al Parlamento un predio en el distrito de Santa María del Mar, a raíz de una solicitud realizada por anteriores administraciones del Poder Legislativo.

La institución señala que la entrega se hizo con el proyecto de ejecutar un Centro de Capacitaciones, dirigido a “mejorar permanentemente las capacidades técnicas” de los servidores de ese poder del Estado.