Rosselli Amuruz se someterá “a todo tipo de investigación” en el Congreso tras asistir a fiesta donde murió una persona

Lima Declaraciones de Amuruz.

La congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz Dulanto, dijo este domingo que se someterá “a todo tipo de investigación” tras el escándalo por su participación en una fiesta en Lince en la que fue asesinado Christian Enrique Tirado.



“Respeto si es que el caso se quiera investigar en la Comisión de Ética [Parlamentaria]”, señaló en una entrevista con RPP, a la vez que afirmó que “es importante que la población” conozca “la verdad”.



La tercera vicepresidenta del Congreso de la República negó una vez más tener una relación sentimental con el exlegislador Paul García.

“Es una persona a la cual yo estimo y quiero, ha sido una persona muy importante que me ha apoyado en un momento muy complicado en mi vida. Pero no somos esposos ni novios ni convivientes”, aseguró.



"Son pareja"

Sin embargo, Carlos Valdivia Montoya, hermano de Pedro Valdivia Montoya, acusado del asesinato de Christian Enrique Tirado, sostuvo en Latina que Rosselli Amuruz y Paul García sí son pareja.

"Yo les he visto juntos. Hemos compartido reuniones, donde son pareja. Ellos me han dicho que son pareja", expresó.



En tanto, cuando se le consultó a la congresista de Avanza País sobre las personas contratadas en el Congreso vinculadas a García Oviedo, respondió:



“Muchas de ellas no dependen de mi persona, no son cargos de confianza, son cargos que los maneja Servicio Parlamentario. No tengo injerencia. Es algo prohibido que los congresistas puedan tener algún tipo de contratación directa en oficinas que pertenecen a Servicio Parlamentario. Solamente puedo responder por los cargos de confianza; es decir, mi despacho y la Tercera Vicepresidencia”.