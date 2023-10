Caso JNJ: ¿qué ocurrió en la presentación de Patricia Benavides y Zoraida Ávalos en la Comisión de Justicia del Congreso?

Judiciales Las dos magistradas rindieron sus testimonios respecto a los hechos por los que se investiga a la JNJ

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento llevó a cabo hoy, viernes, la cuarta sesión extraordinaria de la investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El grupo de trabajo legislativo contó con la participación de Patricia Benavides, fiscal de la Nación, y Zoraida Ávalos, quien fue fiscal de la Nación y exmiembro titular de la Junta de Fiscales Supremos, inhabilitada por el Parlamento el pasado 21 de junio.

Patricia Benavides: JNJ "afectó el debido proceso"

La fiscal de la Nación fue llamada a dar su versión respecto a la presunta filtración de un informe de investigación que lleva la JNJ en su contra a un medio periodístico.

Benavides Vargas calificó ese hecho como "una evidente afectación al debido proceso, confirmando el resquebrajamiento del deber de imparcialidad que debe tener todo investigador que lleva a cabo una investigación en la parte administrativa, fiscal o judicial".

"Por ello, acudí a la vía jurisdiccional, constitucional, en mi derecho de defensa que corresponde a todos los peruanos por igual. Ese es el fundamento por el cual presenté una demanda de amparo [ante el Poder Judicial]", afirmó.

Además, resaltó que "esa investigación no estaba concluída" y que el día en que le notificaron los actos de investigación preliminar vio publicado el informe de la investigación en el medio periodístico.

"La Constitución es clara: un derecho fundamental es el debido proceso (…) y cuando hay un tema de filtración que pone en duda la imparcialidad, la persona que se ve involucrada en ello tiene el poder necesario para accionar lo que crea conveniente para su defensa legal. Por ello, en todo órgano, sea administrativo, judicial, fiscal, parlamentario, se debe respetar íntegramente el derecho al debido proceso por igualdad”, indicó.

“El derecho al debido proceso es para todos los peruanos y al ver vulnerado mi derecho a la imparcialidad que debe tener todo investigador se ha planteado una demanda de amparo ante el Poder Judicial", agregó.

Asimismo, señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso le inició investigaciones "por hechos similiares" a los vistos por la JNJ.

"Como magistrados, fiscales supremos nos corresponde una investigación de un antejuicio o juicio político por parte del Congreso (…), en base a ello, la SAC realizó una investigación que se archivó. Los mismos hechos son investigados por la JNJ”, aseveró.

Finalmente, Patricia Benavides remarcó el límite de edad que establece la Constitución para ejercer el cargo de magistrado en el Ministerio Público.

"El cese en cuanto al tema de los magistrados del Ministerio Público es automático. Cumplen los 70 años y ese día deja de ser fiscal. No tenemos ningún tipo de consulta, cumplimos con la norma constitucional y legal para que ese día deje de ser magistrado porque la norma es clara y dice que hasta los 70 años se puede ejercer como fiscal o juez y es automática la conclusión de su designación”, puntualizó.

Patricia Benavides brindó su testimonio ante la Comisión de JusticiaFuente: Congreso de la República

Zoraida Ávalos: "Nunca conversé con ninguno de los fiscales supremos”

En cuanto a la participación de Zoraida Ávalos, ella fue citada para declarar por el pronunciamiento de la JNJ en torno al proceso de inhabilitación al que fue sometida por el Parlamento y por la presunta presión que habría ejercido la JNJ sobre el presidente del Poder Judicial para pronunciarse sobre dicho caso.

Al respecto, la exfiscal de la Nación dijo no entender por qué había sido citada, pues alegó desconocer los temas por los que se le pedía atestiguar.

"Yo no integro la JNJ y no tengo ninguna información de quién promovió ese comunicado ni sé cuándo ni cómo fue el debate. No he tenido ni tengo contacto con ningún miembro de la JNJ. Yo me he enterado de ese comunicado por medio de la prensa”, sostuvo sobre el primer punto.

"Respecto al segundo punto de la supuesta presión (…), yo no integro la sala plena de la Corte Suprema ni he pedido a ningún fiscal supremo que saque ningún comunicado a favor de mí. Nunca conversé con ninguno de los fiscales supremos y es de público conocimiento que el presidente del Poder Judicial ha manifestado que ningún miembro de la junta lo presionó y considera que esta investigación se ha abierto por chismes”, agregó.

Además, Ávalos resaltó que no tuvo "contacto con ningún miembro de la junta, ni siquiera telefónicamente. Ni presencial ni por teléfono”.

Consultada sobre su opinión respecto al pronunciamiento emitido por la JNJ a puertas de que el Congreso decida su inhabilitación, Zoraida Ávalos consideró que se había cometido un "acto arbitrario" en su caso.

"Creo que lo que se cometió conmigo fue un acto arbitrario. Los criterios jurídicos, los criterios funcionales no pueden ser evaluados en sede política. Creo que eso es un debilitamiento al sistema de administración de justicia y eso es grave porque uno de los pilares de la democracia es la autonomía y respecto del sistema de administración de justicia”, puntualizó.