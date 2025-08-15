Pleno no alcanza los votos para aprobar proyecto que permitía a los congresistas hacer campaña política en semana de representación

La propuesta solo obtuvo 55 votos a favor, 18 votos en contra y 4 abstenciones.

El pleno del Congreso no logró aprobar la resolución legislativa 11306 que buscaba modificar el reglamento del Parlamento y permitir que los congresistas realicen actividades proselitistas durante la semana de representación, esto con relación con las campañas de cara a las elecciones generales 2026.



La propuesta obtuvo 55 votos a favor, 18 votos en contra y 4 abstenciones. Para su aprobación, se requería el voto de la mayoría del número legal de los miembros del Congreso.



El proyecto incorporaba el articulo 25-A al Reglamento del Congreso, en el que se señalaba: “Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad. Esta disposición no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.



El titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría García (FP), señaló que la inmunidad funcional, por su opiniones y votos, con la que cuentan los congresistas, “es una prerrogativa” que “representa una garantía institucional que protege la independencia del Congreso”.