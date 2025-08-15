Últimas Noticias
Pleno no alcanza los votos para aprobar proyecto que permitía a los congresistas hacer campaña política en semana de representación

El hemiciclo del Congreso de la República.
El hemiciclo del Congreso de la República. | Fuente: Congreso de la República
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La propuesta solo obtuvo 55 votos a favor, 18 votos en contra y 4 abstenciones.

El pleno del Congreso no logró aprobar la resolución legislativa 11306 que buscaba modificar el reglamento del Parlamento y permitir que los congresistas realicen actividades proselitistas durante la semana de representación, esto con relación con las campañas de cara a las elecciones generales 2026. 

La propuesta obtuvo 55 votos a favor, 18 votos en contra y 4 abstenciones. Para su aprobación, se requería el voto de la mayoría del número legal de los miembros del Congreso.

El proyecto incorporaba el articulo 25-A al Reglamento del Congreso, en el que se señalaba: “Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad. Esta disposición no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.

El titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría García (FP), señaló que la inmunidad funcional, por su opiniones y votos, con la que cuentan los congresistas, “es una prerrogativa” que “representa una garantía institucional que protege la independencia del Congreso”.

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Tags
Congreso Campaña política Semana de representación

