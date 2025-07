Congreso no ha transparentado los S/ 180 millones para remodelaciones por bicameralidad, señala José Cevasco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que se conociera que el Congreso tiene previsto destinar más de S/ 180.9 millones en remodelaciones, adecuaciones y nuevas construcciones para implementar la Cámara de Senadores y Diputados, el exoficial mayor del Parlamento José Cevasco criticó que dicha institución no haya sido transparente con el detalle de los montos para este proyecto.

"El presupuestado depende de algo que el Congreso no ha cumplido en hacer, que es transparentar los gastos. Es decir, el Congreso es una institución transparente, los datos se encuentran en la página web, sí, están ahí en el portal. Pero lo que el Congreso no ha hecho es explicar a la población en qué va a gastar esos 180 millones", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

De acuerdo con el exfuncionario, es vital que la población sepa exactamente en qué se invertirá el dinero. "Falta más transparencia. Nadie está en contra de que se invierta en instituciones del Estado, porque al final esa inversión va a quedar para el propio Estado, no para las personas que lo ocupan. Pero lo que sí creo yo es que tiene que informarse adecuadamente y de forma puntual para que la población sepa en qué se va a gastar".

José Cevasco, exoficial mayor del Parlamento, se pronuncia sobre gasto proyectado de S/ 180.9 millones por bicameralidad en el Congreso | Fuente: RPP

¿En qué se gastará el dinero?

En otro momento, Cevasco comentó que el Congreso necesita invertir en tecnología para el sistema de votación a implementar en la Cámara de Senadores. Sin embargo, fue enfático al mencionar que se debe constuir un nuevo Palacio Legislativo moderno cuya ubicación se encuentre fuera de Lima.

"Yo, con la experiencia que he adquirido a lo largo de los años en el Congreso, sé que precisa de determinados montos para el mantenimiento de edificios, sobre todo el Palacio Legislativo, pero también para el equipamiento de lo que va a corresponder la bicameralidad, sobre todo para lo que es el Senado de la República, no la futura Cámara de Diputados. Ello, porque el hemiciclo Raúl Porras, que es históricamente donde ha funcionado en el Senado de la República, no cuenta con la tecnología necesaria para el sistema de votación", aseveró.

"En el Palacio Legislativo ya no deben funcionar oficinas administrativas, porque parte de su construcción ha sido declarado ya inocupable por defensa civil. Todo el tercer piso no forma parte de la estructura primaria (...). Lo que el Congreso tiene que hacer es sacar al Congreso del Centro de Lima, porque no es posible que tengamos 13 edificios. No hay institución pública que tenga tantas dependencias como el Congreso. Es necesario hacer una construcción real de lo que signifique un Parlamento moderno fuera de Lima", culminó.