Dina Boluarte se pronunció tras ser vacada: "En todo momento invoqué a la unidad"

Dina Boluarte ofreció un último mensaje a la Nación ya como ex presidenta de la República, pocos minutos después de que el Congreso aprobara su destitución a través de cuatro mociones de vacancia, alegando su “incapacidad moral permanente” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado.

Desde Palacio de Gobierno y acompañado por sus ministros de Estado, la exmandataria recordó que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

“Con valentía y amor por mi patria asumí el mandato constitucional como presidenta de la República”, mencionó.

“Recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República, el mismo Congreso que aprobó la vacancia presidencial con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país”, agregó.

En ese sentido, la exmandataria afirmó que “en todo momento” invocó “a la unidad, a trabajar juntos y a luchar por nuestro país”.

“No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción como lo hemos venido haciendo en mi gobierno”, sostuvo.

Finalmente, Dina Boluarte hizo un balance de su gestión, destacando que asumió el cargo en medio de una “crisis social, política y económica”, y repasó lo realizado durante los 2 años y 10 meses que estuvo al frente del gobierno.