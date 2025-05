Jorge Montoya dice que "no es el momento" de impulsar una vacancia presidencial: "Va a traer inestabilidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista Jorge Montoya también indicó que el presidente de la PCM, Gustavo Adrianzén, "debe ser cambiado". | Fuente: RPP

El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, se mostró en desacuerdo de impulsar una moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte. En diálogo con Las Cosas Como Son, el parlamentario argumentó que esta decisión solo generará “inestabilidad” al país.

“Yo creo que no es el momento de hacerlo [impulsar una vacancia]. Hay algunos que piden que se cambie de presidente y que haya un Gobierno de transición. Yo considero que eso va a traer [una] inestabilidad mayor a la que tenemos. Si cuesta trabajo recuperar la economía como ha costado y estamos saliendo adelante a poquitos, pararlo nuevamente va a perjudicar a muchos miles de peruanos, sobre todo a los más pobres [y] a los emprendedores que viven el día a día”, manifestó Montoya.

En esa misma línea, el integrante de la bancada Honor y Democracia dijo estar a favor de que la jefa de Estado “sea sometida a todos los juicios cuando termine su mandato”, como “lo faculta la Constitución”.

“Yo creo que como estamos, podemos mantenernos hasta el cambio del Gobierno en el 2026. […] No es que yo quiera que se quede, es el mal menor, vamos a ponerlo así, [hay que] mantener la estabilidad [del país] hacia adelante”, acotó.

Sobre el respaldo de Boluarte a Adrianzén: “Está haciendo algo indebido”

Al ser consultado sobre el respaldo que le ha mostrado Dina Boluarte a Gustavo Adrianzén, Jorge Montoya manifestó que “cree” que la presidenta “está haciendo algo que es indebido”, por lo que indicó que el presidente del Consejo de Ministros debe ser cambiado.

“Yo creo que está haciendo algo que es indebido, o sea, ella debería haber tomado la acción y cambiarlo ante una situación de esa naturaleza. […] Ha llegado ya a un límite, ya la gota colmó el vaso y debe cambiarlo”, indicó.

Asimismo, el parlamentario reveló que él, junto con su colega George Edward Málaga, de la bancada Avanza País, ha firmado la moción de censura impulsada por diversos congresistas contra el jefe de Gabinete, tras conocer el asesinato de 13 trabajadores en Pataz.

“El día de ayer lo he firmado. Después de sus declaraciones, realmente yo he tratado de mantener la estabilidad en el Gabinete, de que no se haya una crisis de ministros, porque eso va a generar más problemas, se van a parar las cosas que se están haciendo, pero después de haber escuchado lo que dijo, se haya equivocado o no se haya equivocado, no puede continuar”, expresó.

En esa misma línea, Montoya dijo que lo impulsó a firmar la moción de censura luego de que Adrianzén indicara en conferencia del Consejo de Ministros que “no sabía” sobre la situación del secuestro de los 13 trabajadores en Pataz, quienes -posteriormente- fueron encontrados sin vida en un socavón.

“El primer ministro tiene información al día, tiene el servicio de Inteligencia. Todos lo alimentan de información, […] tiene su sistema de comando y control. Está informado. Si no está informado, ha fallado la cadena completa, de la Policía Nacional, del ministro del Interior hasta de la Policía Nacional, que es la que tiene que mantenerlo al tanto”, concluyó.