Congreso: piden citar al suspendido comandante general de PNP por supuesta filtración policial a ‘El monstruo’

El congresista Edward Málaga Trillo pidió a la Comisión de Defensa del Congreso citar al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al suspendido comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, para que respondan por el caso de agentes policiales que habrían filtrado información a Erick Moreno Hernández, alias ‘El monstruo’, para que eluda los operativos de búsqueda.

A través de un oficio dirigido a Karol Paredes, presidenta de la citada comisión, Málaga recordó el delincuente afirmó haber recibido ayuda de determinados agentes policiales, tras su detención en la ciudad de San Lorenzo, en Asunción, Paraguay.

“Se hace necesaria una explicación oficial, sustentada y verificada al respecto”, se lee en el documento.

Málaga Trillo señaló que las mencionadas denuncias, además de empañar el mérito operativo de la reciente captura, arrojan “justificadas sospechas” sobre las razones por las cuales hay prófugos que aún no son capturados por la PNP.

Asimismo, precisó que es necesario conocer qué acciones preventivas, correctivas y punitivas ha dispuesto la Policía.

Santiváñez dice que captura de ‘El monstruo’ se retrasó por probable filtración de “malos efectivos” de la PNP

La captura de Erick Luis Moreno Hernández se retrasó por la presunta filtración de información de parte de “malos elementos” de la Policía Nacional que alertaban sobre los operativos, dijo esta mañana el exministro del Interior y actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

Santiváñez Antúnez enfatizó que, en febrero de 2024, se conformó un grupo especial contra el crimen organizado después de que un colaborador eficaz identificó hasta a tres agentes policiales que habrían colaborado con el líder de ‘Los injertos del cono norte’.

“El año pasado, cuando era ministro, estábamos detrás de ‘El monstruo‘, pero recibíamos información con respecto a que esta captura no era posible por la información que podrían brindar malos efectivos policiales sobre los operativos. En ese momento se decidió conformar un equipo especial”, declaró en La Rotativa del Aire.

‘El monstruo’ también dijo que recibía información de algunos efectivos policiales peruanos sobre los operativos de búsqueda en su contra. “Siempre, siempre”, le respondió a una periodista que le hizo la consulta.