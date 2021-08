Pedro Castillo despachó por varios desde una casa particular. | Fuente: Andina

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, presentó una moción para crear una comisión que investigue las presuntas irregularidades o ilícitos cometidos durante los primeros días del gobierno de Pedro Castillo referidos a la vulneración del principio de transparencia.

La legisladora plantea que este grupo de trabajo esté conformado por un representante de cada grupo parlamentario y que realice una indagación por un plazo de 30 días calendario.

Según el documento, presentado ante la Oficilía Mayor del Congreso, "se han presentado una serie de irregularidades que vienen afectando al buen gobierno, generando tensión y zozobra en la población".

Estas actitudes, se indica, "podrían acarrear responsabilidad no solo política sino también penal por parte de sus involucrados" y citan un informe de la Contraloría General de la República que "advierte la falta de transparencia" en la agenda del jefe de Estado.

La parlamentaria señala que han transcurrido días en los cuales el presidente ha gobernado sin instalarse en Palacio de Gobierno y, por ende, "sin que existan los controles o mecanismos institucionales que transparenten su gestión, no teniéndose conocimiento de las reuniones que ha llevado a cabo, ni del registro de visitas, ni la agenda oficial que ha cumplido, así como de ningún otro acto de coordinación o gestión que sirva para la toma de decisiones durante su gobierno".

Señalan presuntos delitos

Este proceder, apunta, contraviene lo estipulado en la Ley que regula los intereses en la administración pública, donde se señala la obligatoriedad del presidente de la República a realizar agendas públicas oficiales y llevar a cabo un registro de visitas.

A su vez, este hecho "podría calificar como delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, conforme al artículo 377 del Código Penal".

El último domingo, se informó que Pedro Castillo cumplirá sus labores desde Palacio de Gobierno "en tanto se determina el lugar más adecuado para el traslado del Despacho Presidencial".

Esta decisión se dio cuatro días después de que el mandatario anunciara en su primer mensaje a la Nación, el pasado 28 de julio, que no gobernaría desde la Casa de Pizarro porque consideró que se debía romper con los "símbolos coloniales".

El jefe de Estado había sido objeto de cuestionamientos por haber decidido no despachar en Palacio de Gobierno, sino en una casa particular en el distrito limeño de Breña donde no hay registro oficial de sus visitas ni reunione.