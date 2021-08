Pedro Castillo había anunciado que no gobernaría desde la 'Casa de Pizarro'. | Fuente: Presidencia

El jefe de Estado, Pedro Castillo, cumplirá las labores propias de su investidura desde Palacio de Gobierno "en tanto se determina el lugar más adecuado para el traslado del Despacho Presidencial", informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Presidencia.

Mediante un comunicado, también señalan que el mandatario hace una convocatoria a todos los peruanos y peruanas a "dejar de lado las diferencias ideológicas, posiciones políticas e intereses personales, con el único propósito de trabajar por la unidad y el desarrollo del Perú".

Esta decisión se da cuatro días después de que el mandatario anunciara en su primer mensaje a la Nación, el pasado 28 de julio, que no gobernaría desde la Casa de Pizarro porque consideró que se deben romper con los "símbolos coloniales".

El jefe de Estado había sido objeto de cuestionamientos por haber decidido no despachar en Palacio de Gobierno, sino en una casa particular en el distrito limeño de Breña donde no hay registro oficial de sus visitas ni reuniones de Estado.

Congreso pide información sobre visitas

El último sábado, Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, envió un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, a fin de que el Gobierno brinde información respecto de las actividades y reuniones oficiales que realiza el presidente Pedro Castillo.

En el documento compartido en su cuenta de Twitter, la legisladora de Avanza País expresó su preocupación por la falta de transparencia que generaría la decisión del mandatario de no utilizar Palacio Presidencial.

Al respecto, la parlamentaria precisó que de acuerdo con la Ley N°28024 los “funcionarios con capacidad de decisión” tienen la obligación de transparentar su agenda oficial y registro visitas.

Esta solicitud se unió a la emitida por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que indicó, mediante un comunicado, que no había certeza desde dónde despacha el mandatario tras su decisión de no utilizar Palacio de Gobierno. Por tanto, exhortaron al presidente Pedro Castillo y los funcionarios públicos a que indiquen con quién y dónde se reúnen.

Esto fue lo que dijo Pedro Castillo en mensaje a la Nación:

"No gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque tenemos que romper con los símbolos coloniales, para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido por tantos años", indicó el mandatario.

Asimismo, señaló que la Casa de Pizarro será otorgada al nuevo Ministerio de las Culturas para que se convierta en un museo.

"Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad", aseveró.