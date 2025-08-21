Últimas Noticias
Comisión de Ética convocará a Darwin Espinoza tras revelarse que fue a un estadio en vez de acudir al Pleno

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, calificó la conducta de su colega, Darwin Espinoza, como "reprochable" y enfatizó en que los congresistas tienen el deber de dedicarse plenamente a sus funciones todos los días de la semana.

Congreso
00:00 · 02:06
Investigación será
Investigación será "célere e imparcial", según Elvis Vergara | Fuente: Andina

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, anunció que se citará al congresista Darwin Espinoza luego de que se revelara que asistió a un partido de fútbol en Quito, Ecuador, mientras se desarrollaba un importante debate en el pleno del Congreso.

Vergara calificó la conducta de Espinoza como "reprochable" y enfatizó en que los congresistas tienen el deber de dedicarse plenamente a sus funciones todos los días de la semana, especialmente durante las sesiones del Pleno, las cuales son consideradas la actividad más relevante dentro de sus responsabilidades.

"Vamos a someterlo a la Comisión de Ética, con la posibilidad de aperturar la investigación. Primero, es una conducta reprochable, en eso estamos todos de acuerdo, porque el congresista debe tener una dedicación exclusiva, vale decir que no podemos estar un día sí y un día no", dijo el parlamentario.

"Los siete días de la semana tenemos que dedicarnos al cargo, y más aún, siendo el Pleno del Congreso la actividad más importante de nuestras funciones, lo que corresponde es que estemos presentes, no solamente para votar, sino para sustentar nuestras posiciones", agregó.

Investigación será
Investigación será "célere e imparcial", según Elvis Vergara | Fuente: RPP

Investigación será "célere e imparcial", según Elvis Vergara

De acuerdo con un documento obtenido por RPP, Espinoza había solicitado una licencia personal. Sin embargo, Vergara afirmó que este tipo de permisos deberían concederse únicamente por motivos de urgencia, como asuntos familiares o de salud, y no para asistir a eventos deportivos.

"(La investigación será) célere e imparcial, eso ténganlo por seguro", indicó Vergara, quien se comprometió a llevar a cabo un proceso rápido y justo en la Comisión de Ética.

