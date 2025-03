Reacciones en el Congreso a la propuesta de una "franja informativa" con acciones del Gobierno en medios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que el Ejecutivo anunciara la modificación de la Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión, con el objetivo de crear una "franja informativa" en todos los medios de comunicación en la que se difundan sus actividades durante los estados de emergencia, parlamentarios de diversas bancadas mostraron su rechazo a dicha iniciativa.

Algunos fueron más enfáticos y señalaron se trata de un "golpe a la democracia", con una actuación cercana a la de las dictaduras; otros, se limitaron a decir que los medios deben estar "del lado de los que quieren ganar la guerra". Sin embargo, todos coincidieron que el Ejecutivo comete un error al anunciar una medida con tales características.

Susel Paredes:

"Es un golpe a la democracia, a la libre expresión. Y no hay democracia sin libre prensa. Yo voy a proponer iniciar una acción de inconstitucionalidad. Si ella quiere hablar con todos, que haga 'la mañanera', que tenga la valentía. Pero es una cobarde"

Jorge Montoya:

"Se necesita que los medios de comunicación estén del lado de los que quieren ganar la guerra, no del lado de los que están contra el Estado. Y esa situación se logra solo con la información y comunicación, cosa que ha venido fallando. Pero para eso hay otros métodos, no una ley, ni un decreto. Es una intervención a la libertad de prensa, definitivamente".

Patricia Chirinos:

"El Ejecutivo quiere imponer una franja informativa obligatoria en la prensa durante el estado de emergencia para difundir su versión sobre la lucha contra la delincuencia. Esto no es información, es CONTROL. Así operan las dictaduras: manipulando la narrativa y silenciando voces. Si la señora Boluarte quiere informar, que convoque a una conferencia de prensa y responda las preguntas de los periodistas".

Guido Bellido:

"Los medios de comunicación no tienen por qué hacer publicidad a ningún gobierno. No me parece un proyecto positivo".

Fernando Rospigliosi:

"Es un absurdo (...). Tratar de imponer a través de una franja la difusión de sus políticas es en realidad tener propaganda gratis en los medios de comunicación. Es lo que nos está diciendo el gobierno y me parece equivocado. Dar conferencias de prensa o participar en entrevistas también podría ser una alternativa tanto de la presidenta Dina Boluarte y los ministros. Lo que hay que cambiar es la realidad y no tratar de imponer esta absurda franja gratuita de propaganda a los medios".