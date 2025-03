Gustavo Adrianzén sobre iniciativa de “franja informativa” en los medios: “No tenemos intención de dictarle la pauta a la prensa”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Adrianzén se refirió a la "franja informativa" en todos los medios que viene impulsando el Ministerio de Justicia. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, respondió a las críticas que ha recibido la iniciativa anunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Eduardo Arana, sobre modificar la Ley de Radio y Televisión con el objetivo de crear una “franja informativa” en los medios de comunicación para que se difundan las acciones implementadas por el Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana durante los estados de emergencia.

“No tenemos la más mínima intención de dictar la pauta de la prensa, claro que no. De hecho, la participación de ustedes aquí es una muestra exacta de que tenemos una prensa libre. No tengo que decirles cuando me dedican a mí portadas o artículos tampoco, jamás hemos iniciado un proceso de rectificación y aclaración”, expresó Adrianzén.

En ese sentido, el primer ministro aclaró que, con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende “invitar a la prensa” a que colabore en la “visibilización de las acciones” que el Gobierno realiza en materia de seguridad ciudadana.

“Creemos que la lucha contra la delincuencia urbana y el crimen organizado debe ser una tarea de todos y por eso lo que se ha hecho ha sido invitar a la prensa para que pueda participar en la ‘visibilización’ de las acciones que desde el Gobierno llevamos adelante constantemente. Se tiene prevista esta idea para los estados de emergencia donde no solamente hay que comunicar las acciones de Gobierno, sino también las medidas que se sugieren que la población adopte en este espacio”, acotó.

Gustavo Adrianzén se refirió a este tema durante su participación en el evento del ‘Lanzamiento del shock desregulatorio para impulsar el crecimiento económico’, donde también participó el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi.

Minjusdh dice que franja informativa tendría una duración de 40 minutos

En diálogo con Ampliación de Noticias, el viceministro de Justicia, Juan Alcántara, indicó que la “franja informativa” en todos los medios que impulsa el Ejecutivo tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos y deberá ser emitida entre las 6:00 p.m. y 11 p.m.

"El horario donde se difundiría esta franja sería de 6 a 11 de la noche. Ese sería el margen de plazo o de tiempo donde se difundiría esta franja […] Estamos proponiendo que no sea superior al 3 % de la producción diaria de las empresas, 40 minutos, aproximadamente. Tengamos en cuenta que este es un plazo máximo, no es un plazo obligatorio", indicó Alcántara.