Vladimir Cerrón reapareció desde la clandestinidad y no descartó postular a la presidencia en 2026

El prófugo líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, reapareció tras casi un año y medio en la clandestinidad. En una entrevista, no descartó postular a las elecciones presidenciales de 2026.



"La política es muy cambiante, puedes estar en la cima el día de hoy y mañana en el abismo o viceversa. Por tanto, uno tiene que ir con la mesura del caso. La política es tan variable que uno no puede descartar absolutamente nada", dijo en diálogo con el programa Cuarto Poder.



El exgobernador regional de Junín afirmó que, si logra resolver sus problemas legales y las bases de la agrupación política que fundó en 2008 piden que sea candidato a la Presidencia de la República, "sería un postulante al interior del partido que tendría que someterme no solo a la decisión de las bases, sino a las elecciones primarias que manda la ley para, después, consolidar una candidatura".



"El partido va a postular el año 2026 con candidatura propia, con fórmula presidencial propia", enfatizó.



El político, que recientemente fue absuelto por la Corte Suprema del delito de colusión agravada en el caso Aeródromo Wanka, acusó a Dina Boluarte de haber llegado al poder mediante un golpe de Estado.



"Hemos hecho una autocrítica y no ha sido lo correcto. El gobierno de Boluarte, al nacer prácticamente de una génesis golpista, lamentablemente ha llevado a empeorar la situación. Creemos, y estamos seguros, que las bases del Perú, del partido, y las bases populares saben muy bien que no representa en absoluto a Perú libre, ni a un gobierno de izquierda, lo que toca enfrentar a la señora Boluarte culminado este periodo de gobierno es algo bastante serio en los cuales muchos van a saltar del barco como lo hacen los roedores", sostuvo.



"Lo que le queda por afrontar a Boluarte en el futuro es algo bastante serio y no solamente por los casos de corrupción que pueden haberse destapado, sino por los delitos de lesa humanidad que tiene que enfrentar, porque estamos hablando de 70 muertos de por medio en la protesta del sur", expresó.



"En el Perú nada está dicho"

Además, Vladimir Cerrón —para quien se dictó dos órdenes de prisión preventiva por los casos Antalsis y Los dinámicos del centro— cree que la presidenta podría ser retirada de su cargo.



"En el Congreso se puede esperar cualquier cosa y en cualquier momento. Tiene la sartén por el mango. Y me refiero sobre todo a los partidos de derecha que constituyen el bloque mayoritario. En tal sentido, en el Perú ya no quepa ningún espacio para decir que no va a haber sorpresas. Sí puede haber y sobre todo hasta julio de este año porque a partir de ahí es que recién el Congreso no podría ser cerrado por el cual ellos podrían implementar otro tipo de cambios", declaró.



"Hay fuerzas que están buscando seguramente eso, ¿no? Y ya hemos visto que hay un sector caviar inclusive que está planteando una vacancia y estas cosas pueden darse o empezar, a veces, con la simple intención de una bancada aparentemente pequeña y las otras bancadas mayoritarias apoyar para decir que ellos no son los autores. Se puede dar, así pasó con Castillo, empezó con pedidos que fracasaban en el número de la intención de votos, pero, finalmente, lograron sacarlo del Gobierno. En el Perú nada está dicho", sostuvo.



Cerrón consideró también que el Congreso ha acaparado mucho poder en detrimento del Poder Ejecutivo. "Estamos en un gobierno parlamentarista, donde el Ejecutivo ha perdido mucha fuerza, muchas garantías, y ha perdido bastante poder", añadió.



¿Cerrón podrá postular a las elecciones de 2026?

En el programa Las cosas como son de RPP TV, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga León señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será el encargado de determinar si Vladimir Cerrón podrá participar en las elecciones generales de 2026.

"El Jurado Nacional de Elecciones dirá si va a estar vetado o no", afirmó.

El especialista dijo que el JNE puede tomar una decisión sobre una eventual postulación de Cerrón sin necesidad de una opinión previa de la Corte Suprema.