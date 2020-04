Daniel Olivares, congresista del Partido Morado. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Daniel Olivares señaló que la bancada del Partido Morado está en contra de la propuesta hecha por Alianza para el Progreso para que los afiliados a las AFP puedan disponer de un porcentaje (20 o 30%) de su fondo de pensión para poder enfrentar la emergencia generada por el nuevo coronavirus.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario consideró que la propuesta de APP "no tiene soporte económico", además de no estar alineada con ninguna de las políticas que ha adoptado el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, para enfrentar esta crisis. "Si la ministra está armando un plan, ¿por qué no colaborar con ella?", cuestionó.

Asimismo, Olivares cuestionó que, pese a las carencias de esta ley y a su falta de argumentos, la bancada de APP busque exonerarla de la Comisión de Economía, que es donde se podría citar a especialistas para que analicen esta propuesta. "Se entiende la intención, pero acá hay algo que no está funcionando", insistió.

"Tenemos que entender que todos tenemos que perder un poco, las AFP tienen que entenderlo también, y hay espacio. Nosotros hemos presentado una propuesta y un proyecto de ley para no solo quejarnos de la propuesta que está mal técnicamente (la de APP), sino presentar una alternativa con tres cosas que las AFP tienen que hacer", señaló.

Según explicó, la iniciativa del Partido Morado plantea -tal como lo ha señalado la ministra de Economía- el acceso hasta por 2 mil soles a aquellos afiliados que no han realizado aportes en los últimos seis meses. Asimismo, señaló que su bancada está a favor de un acceso "al 100% del fondo para los afiliados que no aportan hace tiempo".

"Las AFP tienen plata de más de un millón de peruanos que es tan chiquita que no les va a servir en un futuro, plata que en realidad demuestra que este sistema no está funcionando como está y no está cumpliendo con darle una pensión digna a la gente. Esto no hace que la ley de APP sea buena", mencionó.

Luego de mencionar que la iniciativa del Partido Morado busca que este dinero sea entregado inmediatamente y no dentro de 2 meses, como plantea APP, Olivares señaló que otro punto planteado por su bancada es que las personas que pagan mensualmente alquiler o una hipoteca puedan acceder "al 100% de esta cuota de su plata de la AFP".