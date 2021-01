"Un ventilador y cama UCI no se mueven solo, se tiene que contratar al personal", dijo la congresista Tania Rodas. | Fuente: EFE

La integrante de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República, Tania Rodas, lamentó este jueves que el Gobierno no previó la contratación de personal sanitario para la primera línea contra la pandemia.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, la parlamentaria señaló que los directores de centros de salud del país no pueden ampliar más camas de hospitalización para atender a pacientes con la COVID-19 porque falta recursos humanos capacitados.



"No se previó respecto a la contratación de personal, a mí lo que me preocupa tremendamente es la contratación del recurso humano en primera línea, tanto en el primer nivel de atención como en los hospitales y la falta de ventiladores mecánicos y camas UCI. Un ventilador y cama UCI no se mueven solo, se tiene que contratar al personal", dijo.

Tania Rodas expresó su preocupación por un déficit en el sector salud ya que el presupuesto institucional de apertura es de 20 900 millones de soles y el gasto por la pandemia de la COVID-19 casi llega a los 24 millones de soles.



La integrante de la Comisión de Salud del Congreso sostuvo que las nuevas medidas del Gobierno para enfrentar la pandemia no la dejaron muy convencida porque se continúa con el enfoque hospitalario, en vez de prestar atención al enfoque comunitario de primer nivel de atención.



"No se está trabajando el tema de la prevención, la educación hacia la población. Se tiene que invertir en medios de comunicación masiva para orientar a la población pese que venimos de una lección aprendida. Aquí se tiene que articular con los medios de comunicación a nivel nacional para poder unir esfuerzos y vencer esta pandemia", manifestó.



