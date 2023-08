María del Carmen Alva sobre Darwin Espinoza: "No podemos tener al más cuestionado de la bancada como vocero nuestro"

La congresista María del Carmen Alva expresó su molestia e indignación por la designación de Darwin Espinoza como vocero de Acción Popular en la nueva legislatura. En ese sentido, manifestó que su renuncia se dio como protesta a esta situación.

"Ayer se presenta como candidato a la vocería y votan por él. ¿Eso qué significa? Esto ha sido la gota que rebalsó el vaso porque no podemos tener a una persona así, el más cuestionado de la bancada, como representante nuestro", manifestó en el programa Las Cosas Como Son de RPP Noticias.

Carmen Alva sostuvo que durante la votación del nuevo vocero se presentaron tres candidatos: José Arriola, Ilich López y Darwin Espinoza. En su opinión, debió ser elegido el primero de ellos pese a que también tiene cuestionamientos.

"El mismo tiene que defenderse. Teníamos a Arriola y Darwin Espinoza. Yo hablé con él, creo que había que encaminar la bancada. Y él está dando las explicaciones del tema y se encuentra tranquilo. (era el mal menor) por supuesto", añadió.

La expresidenta del Congreso recordó que cuando terminó la votación se quedó sorprendida, pero luego de unas horas decidió escribir su carta de renuncia. En ese sentido, dijo alegrarse que sus correligionarios hicieran lo mismo.

No dejarán el partido

María del Carmen Alva descartó que con su salida de la bancada también se desligue del partido. Sin embargo, reconoció que no podrá formar una nueva bancada y que se mantendrá como una no agrupada durante el resto de la legislatura.

"Estos congresistas no han seguido los ideales de Acción Popular, es lógico que no se sientan representados por muchos de los legisladores que están en la bancada. Yo y la mayoría estamos renunciando a la bancada, pero no a Acción Popular siempre representando al partido y a Fernando Belaunde Terry", manifestó.

El reglamento del Congreso indica que un parlamentario podría formar una nueva bancada siempre y cuando renuncie a su anterior agrupación.

Ola de renuncias

La designación de Darwin Espinoza como vocero de Acción Popular provocó hoy las renuncias de María del Carmen Alva, Ilich López, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Alva.

Tras estas salidas la bancada acciopopulista se queda solo con siete miembros, con riesgo a seguir perdiendo más gente y la posibilidad de que queden disueltos.

Espinoza ha sido señalado por Francisco Dumler, expresidente de Sedapal, por haber gestionado una reunión para lograr que una empresa de Sada Goray reciba el servicio de agua potable. Sin embargo, esto no se concretó.