El Congreso de la República inició el debate luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se presentara en el Parlamento para sustentar la cuestión de confianza propuesta por el Poder Ejecutivo con el fin de garantizar la reforma política.

[MINUTO A MINUTO]

13:33 Jorge Meléndez: "Hago un llamado a mis colegas a que demos un voto de confianza enmarcado en plazos".

13:31 Jorge Meléndez: "Creemos que en esta oportunidad este pedido de confianza se sustenta en materia y en plazos".

13:14 Richard Arce: "No le vamos a dar el voto de confianza, es mejor que se disuelva este Congreso, no hay otra alternativa".



13:13 Richard Arce: "Nosotros estamos de acuerdo con la reforma política, pero no creemos que este Congreso con mayoria fujimorista pueda hacer las modificaciones de esta reforma".

13:04 Richard Arce: "Requerimos un voto de confianza del país. La desaprobación del Congreso está llegando a niveles extremos".

13:03 Gino Costa: "En la Bancada Liberal vamos a votar a favor porque creemos en la reforma política que el Perú necesita".

13:03 Gino Costa: "Para nosotros es constitucional la figura, el momento explica el recurso del Ejecutivo. Nos parece razonable la manera en la que se ha presentado y el plazo".

12:59 Gino Costa: "Me parece que el Ejecutivo está exigiendo un plazo razonable. No me parece desmedido, arbitrario o prepotente".

12:54 Gino Costa: "Estamos a favor de dar la confianza al Gobierno".

12:51 Pedro Olaechea: Esto es competencia del Congreso. Si la cedemos entonces mañana no tengamos Congreso.

12:50 Pedro Olaechea: "¿Se ha contrastado (las propuestas de reforma) con otras opiniones o de acá salió la poción máxima para resolver los problemas del Perú o esto es lo que se denomina soberbia?

12:47 Pedro Olaechea: "Los cambios constitucionales son prerrogativas del Congreso, no pueden ser observadas y menos interpretar intenciones".

12:36 César Vásquez: "El Ejecutivo está pensando en su propia agenda política".

12:34 César Vásquez: "El Ejecutivo, lejos de buscar el diálogo, se ha prestado al juego de la confrontación".

12:33 César Vásquez: "Los peruanos vivimos en un periodo de crisis permanente".

12:32 César Vásquez: "Pensábamos que se iba a poner fin a la confrontación".

12:30 Mauricio Mulder: "No estamos pintados en la pared ni somos nadie para que nos arrincone. Nosotros votaremos como corresponde a nuestra conciencia y no como quiere el señor Vizcarra, que al fin y al cabo es un accesitario".

12:29 Mauricio Mulder: "Señor Vizcarra aprenda a gobernar, señor Del Solar lea la Constitución".

12:16 Carlos Tubino: "Esos condicionamientos son los que nos empiezan a preocupar".

12:15 Carlos Tubino: "En este fuero parlamentario, donde está representada toda la población peruana, debemos llegar a consensos, no a imposiciones".

12:14 Carlos Tubino: "Somos conscientes de que hay que hacer reformas políticas, pero siempre respetando el fuero parlamentario".

12:12 Carlos Tubino: "Queremos dejar en claro que todos tenemos que respetar la Constitución".

Sobre la cuestión de confianza

El pasado miércoles 29 de mayo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció su decisión de presentar cuestión de confianza al Congreso sobre la reforma política en lo concerniente al fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. El documento fue entregado formalmente al día siguiente por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en la sede del Legislativo.

La cuestión de confianza es un mecanismo que está incluido en la Constitución de 1993, diseñado con la finalidad de ofrecer una salida al Poder Ejecutivo cuando entra en abierta colisión con el Congreso de la República. Hasta el momento, cuatro bancadas han definido y hecho público cuál será su voto.

El presidente del Consejo de Ministros solicitó el voto de confianza. | Fuente: Foto: Congreso

Las posturas de las bancadas

Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Kambio (PPK), ha señalado que han acordado apoyar la decisión del Ejecutivo para poder avanzar tanto en la reforma de justicia como en la política. En esa misma línea, la Bancada Liberal acordó respaldar la cuestión de confianza, adelantó anoche el legislador Alberto de Belaunde, integrante de este grupo político.

Las bancadas de Nuevo Perú (NP) y Frente Amplio (FA) han señalado que votarán en contra de la cuestión de confianza que presentará el Ejecutivo. Por su parte, la congresista fujimorista Cecilia Chacón adelantó que Fuerza Popular decidirá su posición sobre la cuestión de confianza tras la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, durante el pleno que se realizará hoy.

¿Qué pasa si no se aprueba?

Si el Congreso no aprueba el pedido del Ejecutivo, el presidente Martín Vizcarra quedará facultado para disolver el Parlamento en el marco del artículo 134 de la Constitución, dado que sería la segunda vez en que un Gabinete no recibe el respaldo del primer poder del Estado durante el actual periodo constitucional de gobierno.